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В Волгоградской области госпитализировали четырех сотрудников ИК-19

В Волгоградской области госпитализировали четырех сотрудников ИК-19 - РИА Новости, 23.08.2024

В Волгоградской области госпитализировали четырех сотрудников ИК-19

Госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН после захвата заложников в волгоградской колонии, приводятся слова губернатора Волгоградской области... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:45

2024-08-23T14:45

2024-08-23T14:48

происшествия

волгоградская область

андрей бочаров

захват заложников в волгоградской колонии

волгоград

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН после захвата заложников в волгоградской колонии, приводятся слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в Telegram-канале региональной администрации."Сегодня в ИК-19 города Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников. Четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ", - заявил он.По словам губернатора, в готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ."Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно", - подчеркнул Бочаров.

https://ria.ru/20240823/zakljuchennye-1968035820.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, захват заложников в волгоградской колонии, волгоград