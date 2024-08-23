Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области госпитализировали четырех сотрудников ИК-19 - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 23.08.2024 (обновлено: 14:48 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/ik-1968046527.html
В Волгоградской области госпитализировали четырех сотрудников ИК-19
В Волгоградской области госпитализировали четырех сотрудников ИК-19 - РИА Новости, 23.08.2024
В Волгоградской области госпитализировали четырех сотрудников ИК-19
Госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН после захвата заложников в волгоградской колонии, приводятся слова губернатора Волгоградской области... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:45
2024-08-23T14:48
происшествия
волгоградская область
андрей бочаров
захват заложников в волгоградской колонии
волгоград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН после захвата заложников в волгоградской колонии, приводятся слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в Telegram-канале региональной администрации."Сегодня в ИК-19 города Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников. Четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ", - заявил он.По словам губернатора, в готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ."Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно", - подчеркнул Бочаров.
https://ria.ru/20240823/zakljuchennye-1968035820.html
волгоградская область
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, захват заложников в волгоградской колонии, волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Захват заложников в волгоградской колонии, Волгоград
В Волгоградской области госпитализировали четырех сотрудников ИК-19

Губернатор Бочаров: четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН после захвата заложников в волгоградской колонии, приводятся слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в Telegram-канале региональной администрации.
«
"Сегодня в ИК-19 города Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников. Четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ", - заявил он.
По словам губернатора, в готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ.
"Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно", - подчеркнул Бочаров.
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В ГУФСИН назвали число осужденных, содержащихся в волгоградской колонии
Вчера, 14:25
 
ПроисшествияВолгоградская областьАндрей БочаровЗахват заложников в волгоградской колонииВолгоград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала