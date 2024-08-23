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В Волгоградской области госпитализировали четырех сотрудников ИК-19
В Волгоградской области госпитализировали четырех сотрудников ИК-19 - РИА Новости, 23.08.2024
В Волгоградской области госпитализировали четырех сотрудников ИК-19
Госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН после захвата заложников в волгоградской колонии, приводятся слова губернатора Волгоградской области... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:45
2024-08-23T14:45
2024-08-23T14:48
происшествия
волгоградская область
андрей бочаров
захват заложников в волгоградской колонии
волгоград
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН после захвата заложников в волгоградской колонии, приводятся слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в Telegram-канале региональной администрации."Сегодня в ИК-19 города Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников. Четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ", - заявил он.По словам губернатора, в готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ."Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно", - подчеркнул Бочаров.
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происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, захват заложников в волгоградской колонии, волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Захват заложников в волгоградской колонии, Волгоград
В Волгоградской области госпитализировали четырех сотрудников ИК-19
Губернатор Бочаров: четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы