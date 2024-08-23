https://ria.ru/20240823/ik-19-1968037393.html
В ИК-19 под Волгоградом находится около тысячи заключенных, заявили в ОНК
В ИК-19 под Волгоградом находится около тысячи заключенных, заявили в ОНК - РИА Новости, 23.08.2024
В ИК-19 под Волгоградом находится около тысячи заключенных, заявили в ОНК
Порядка 1 тысячи заключенных находятся в ИК-19 Волгоградской области, где произошел захват заложников, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Вадим... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:32
2024-08-23T14:32
2024-08-23T15:20
происшествия
волгоградская область
россия
онк
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в волгоградской колонии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Порядка 1 тысячи заключенных находятся в ИК-19 Волгоградской области, где произошел захват заложников, сообщил РИА Новости председатель региональной ОНК Вадим Чередник. "В колонии содержатся около 1 тысячи заключенных. Колония рассчитана на большее количество мест", - сказал он. Чередник добавил, что в целом не связывает ситуацию с захватом заложников с условиями содержания в колонии. Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению. СК возбудил уголовное дело. Лимит наполнения колонии, расположенной в городе Суровикино, составляет, по данным сайта регионального ГУФСИН, 1229 человек.
https://ria.ru/20240822/moskalkova-1967806814.html
https://ria.ru/20240616/sizo-1953288851.html
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происшествия, волгоградская область, россия, онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Россия, ОНК, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в волгоградской колонии
В ИК-19 под Волгоградом находится около тысячи заключенных, заявили в ОНК
Глава ОНК Чередник: около тысячи заключенных находятся в ИК-19 под Волгоградом