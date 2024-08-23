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В ИАЗ рассказали, сколько самолетов МС-21 в год смогут выпустить - РИА Новости, 23.08.2024
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06:59 23.08.2024 (обновлено: 08:47 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/iaz-1967937891.html
В ИАЗ рассказали, сколько самолетов МС-21 в год смогут выпустить
В ИАЗ рассказали, сколько самолетов МС-21 в год смогут выпустить - РИА Новости, 23.08.2024
В ИАЗ рассказали, сколько самолетов МС-21 в год смогут выпустить
Мощности Иркутского авиазавода (ИАЗ) рассчитаны на 36 самолетов в год, первый контракт заключен на 18 самолетов, он в работе, сказал журналистам генеральный... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:59
2024-08-23T08:47
экономика
иркутск
андрей богинский
аэрофлот
мс-21
россия
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ИРКУТСК, 23 авг — РИА Новости. Мощности Иркутского авиазавода (ИАЗ) рассчитаны на 36 самолетов в год, первый контракт заключен на 18 самолетов, он в работе, сказал журналистам генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский. Иркутский авиазавод отмечает 90-летие. В Иркутск прибыл Андрей Богинский, который встретился с журналистами в цехе окончательной сборки МС-21. "Сегодня самолет имеет сертификат, скажем так, в иностранном лице... Наша задача — провести работу по импортозамещению, которую мы сейчас здесь выполняем. Производственные мощности рассчитаны на 36 самолетов в год. Контракт первый твердый заключен, и получен аванс от лизинговой компании на 18 самолетов МС-21", — сказал Богинский. Он отметил, что базовым заказчиком является группа компаний "Аэрофлот". На Иркутском авиазаводе продолжается процесс модернизации производства. Ряд инвестиционных проектов уже реализован, в частности построены цех окончательной сборки, логистический центр, испытательный комплекс, еще десять инвестпроектов запланировано реализовать в следующем году. МС-21 — российский среднемагистральный пассажирский самолет. Разрабатывается корпорацией "Яковлев".
https://ria.ru/20240727/samolety-1962312342.html
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экономика, иркутск, андрей богинский, аэрофлот, мс-21, россия
Экономика, Иркутск, Андрей Богинский, Аэрофлот, МС-21, Россия
В ИАЗ рассказали, сколько самолетов МС-21 в год смогут выпустить

Гендиректор: мощности Иркутского авиазавода рассчитаны на 36 самолетов в год

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОпытный образец самолета МС-21-310 с двигателем ПД-14
Опытный образец самолета МС-21-310 с двигателем ПД-14 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Опытный образец самолета МС-21-310 с двигателем ПД-14. Архивное фото
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ИРКУТСК, 23 авг — РИА Новости. Мощности Иркутского авиазавода (ИАЗ) рассчитаны на 36 самолетов в год, первый контракт заключен на 18 самолетов, он в работе, сказал журналистам генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.
Иркутский авиазавод отмечает 90-летие. В Иркутск прибыл Андрей Богинский, который встретился с журналистами в цехе окончательной сборки МС-21.
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"Сегодня самолет имеет сертификат, скажем так, в иностранном лице... Наша задача — провести работу по импортозамещению, которую мы сейчас здесь выполняем. Производственные мощности рассчитаны на 36 самолетов в год. Контракт первый твердый заключен, и получен аванс от лизинговой компании на 18 самолетов МС-21", — сказал Богинский.
Он отметил, что базовым заказчиком является группа компаний "Аэрофлот".
На Иркутском авиазаводе продолжается процесс модернизации производства. Ряд инвестиционных проектов уже реализован, в частности построены цех окончательной сборки, логистический центр, испытательный комплекс, еще десять инвестпроектов запланировано реализовать в следующем году.
МС-21 — российский среднемагистральный пассажирский самолет. Разрабатывается корпорацией "Яковлев".
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ЭкономикаИркутскАндрей БогинскийАэрофлотМС-21Россия
 
 
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