https://ria.ru/20240823/iaz-1967937891.html

В ИАЗ рассказали, сколько самолетов МС-21 в год смогут выпустить

В ИАЗ рассказали, сколько самолетов МС-21 в год смогут выпустить - РИА Новости, 23.08.2024

В ИАЗ рассказали, сколько самолетов МС-21 в год смогут выпустить

Мощности Иркутского авиазавода (ИАЗ) рассчитаны на 36 самолетов в год, первый контракт заключен на 18 самолетов, он в работе, сказал журналистам генеральный... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T06:59

2024-08-23T06:59

2024-08-23T08:47

экономика

иркутск

андрей богинский

аэрофлот

мс-21

россия

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ИРКУТСК, 23 авг — РИА Новости. Мощности Иркутского авиазавода (ИАЗ) рассчитаны на 36 самолетов в год, первый контракт заключен на 18 самолетов, он в работе, сказал журналистам генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский. Иркутский авиазавод отмечает 90-летие. В Иркутск прибыл Андрей Богинский, который встретился с журналистами в цехе окончательной сборки МС-21. "Сегодня самолет имеет сертификат, скажем так, в иностранном лице... Наша задача — провести работу по импортозамещению, которую мы сейчас здесь выполняем. Производственные мощности рассчитаны на 36 самолетов в год. Контракт первый твердый заключен, и получен аванс от лизинговой компании на 18 самолетов МС-21", — сказал Богинский. Он отметил, что базовым заказчиком является группа компаний "Аэрофлот". На Иркутском авиазаводе продолжается процесс модернизации производства. Ряд инвестиционных проектов уже реализован, в частности построены цех окончательной сборки, логистический центр, испытательный комплекс, еще десять инвестпроектов запланировано реализовать в следующем году. МС-21 — российский среднемагистральный пассажирский самолет. Разрабатывается корпорацией "Яковлев".

https://ria.ru/20240727/samolety-1962312342.html

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экономика, иркутск, андрей богинский, аэрофлот, мс-21, россия