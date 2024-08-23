https://ria.ru/20240823/gumpomosch-1968001672.html

В Сочи собрали гуманитарный груз для Курской области

В Сочи собрали гуманитарный груз для Курской области - РИА Новости, 23.08.2024

В Сочи собрали гуманитарный груз для Курской области

Сотрудники станции скорой помощи в Сочи подготовили к отправке гуманитарный груз для гвардейской бригады морской пехоты в Курской области, медики закупили... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:32

2024-08-23T12:32

2024-08-23T12:54

россия

курская область

владимир путин

сочи

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967014419_0:77:3000:1765_1920x0_80_0_0_198f3c9c6b7bc8fe18ed6dcf2664c187.jpg

СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники станции скорой помощи в Сочи подготовили к отправке гуманитарный груз для гвардейской бригады морской пехоты в Курской области, медики закупили шприцы, полотенца, постельное белье, рассказала РИА Новости фельдшер скорой, волонтер Валентина Кротько.Это не первая помощь, которую Кротько оказывает со своими коллегами. Она регулярно помогает новым регионам России, бойцам спецоперации, сама отвозит собранный груз. После трагедии в Курской области медики собрали гуманитарную помощь 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригаде морской пехоты в Судже."Груз собирала станция скорой медицинской помощи в Сочи. Это все я собрала со своими коллегами. Сугубо медицина: перевязки, обезболивающее, шины, два вакуумных матраса для эвакуации больных, шприцы, системы для переливания, а также постельное белье, полотенца, крупы", - сказала Кротько.Фельдшер добавила, что фуру с грузом отправят из Сочи в Курск в пятницу, на месте ее уже ждут курские волонтеры.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240823/final-1967931521.html

https://ria.ru/20240823/ft-1967972274.html

https://ria.ru/20240823/ofitser-1967986194.html

россия

курская область

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, владимир путин, сочи, происшествия