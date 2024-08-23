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В Сочи собрали гуманитарный груз для Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
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12:32 23.08.2024 (обновлено: 12:54 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/gumpomosch-1968001672.html
В Сочи собрали гуманитарный груз для Курской области
В Сочи собрали гуманитарный груз для Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
В Сочи собрали гуманитарный груз для Курской области
Сотрудники станции скорой помощи в Сочи подготовили к отправке гуманитарный груз для гвардейской бригады морской пехоты в Курской области, медики закупили... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:32
2024-08-23T12:54
россия
курская область
владимир путин
сочи
происшествия
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СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники станции скорой помощи в Сочи подготовили к отправке гуманитарный груз для гвардейской бригады морской пехоты в Курской области, медики закупили шприцы, полотенца, постельное белье, рассказала РИА Новости фельдшер скорой, волонтер Валентина Кротько.Это не первая помощь, которую Кротько оказывает со своими коллегами. Она регулярно помогает новым регионам России, бойцам спецоперации, сама отвозит собранный груз. После трагедии в Курской области медики собрали гуманитарную помощь 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригаде морской пехоты в Судже."Груз собирала станция скорой медицинской помощи в Сочи. Это все я собрала со своими коллегами. Сугубо медицина: перевязки, обезболивающее, шины, два вакуумных матраса для эвакуации больных, шприцы, системы для переливания, а также постельное белье, полотенца, крупы", - сказала Кротько.Фельдшер добавила, что фуру с грузом отправят из Сочи в Курск в пятницу, на месте ее уже ждут курские волонтеры.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/final-1967931521.html
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россия, курская область, владимир путин, сочи, происшествия
Россия, Курская область, Владимир Путин, Сочи, Происшествия
В Сочи собрали гуманитарный груз для Курской области

Сочинские фельдшеры скорой помощи собрали гуманитарный груз в Курскую область

© РИА Новости / Валерий МельниковВолонтер во время разгрузки автомобилей гуманитарного конвоя
Волонтер во время разгрузки автомобилей гуманитарного конвоя - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Волонтер во время разгрузки автомобилей гуманитарного конвоя . Архивное фото
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СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники станции скорой помощи в Сочи подготовили к отправке гуманитарный груз для гвардейской бригады морской пехоты в Курской области, медики закупили шприцы, полотенца, постельное белье, рассказала РИА Новости фельдшер скорой, волонтер Валентина Кротько.
Это не первая помощь, которую Кротько оказывает со своими коллегами. Она регулярно помогает новым регионам России, бойцам спецоперации, сама отвозит собранный груз. После трагедии в Курской области медики собрали гуманитарную помощь 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригаде морской пехоты в Судже.
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"Груз собирала станция скорой медицинской помощи в Сочи. Это все я собрала со своими коллегами. Сугубо медицина: перевязки, обезболивающее, шины, два вакуумных матраса для эвакуации больных, шприцы, системы для переливания, а также постельное белье, полотенца, крупы", - сказала Кротько.
Фельдшер добавила, что фуру с грузом отправят из Сочи в Курск в пятницу, на месте ее уже ждут курские волонтеры.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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