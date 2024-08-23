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В Курскую область за сутки доставили более 240 тонн гумпомощи - РИА Новости, 23.08.2024
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08:26 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/gumpomosch-1967944050.html
В Курскую область за сутки доставили более 240 тонн гумпомощи
В Курскую область за сутки доставили более 240 тонн гумпомощи - РИА Новости, 23.08.2024
В Курскую область за сутки доставили более 240 тонн гумпомощи
Свыше 240 тонн гуманитарной помощи от регионов доставлено в Курскую область за сутки, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T08:26
2024-08-23T08:26
россия
курская область
курск
владимир путин
валерий герасимов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Свыше 240 тонн гуманитарной помощи от регионов доставлено в Курскую область за сутки, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. "За вчерашний день в Курск прибыло 10 колонн с грузами, сформированными субъектами России, а также волонтерскими организациями. За сутки в регион было доставлено свыше 240 тонн гумпомощи. Так, в частности, гумконвой МЧС России доставил в Курскую область продукты питания, детское питание, средства личной гигиены и постельные принадлежности, собранные для курян жителями Карачаево-Черкесской Республики", - говорится в сообщении. Более 20 тонн груза были направлены в один из районов области и уже в ближайшее время будут переданы непосредственно населению, отметили в ведомстве. Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям передали гуманитарный груз для жителей приграничных территорий, которые, как сообщается, на данный момент размещены в одном из ПВР в Курске. "Игрушки, лекарства, обувь, спортивные костюмы, школьные наборы - эти и многие другие предметы волонтеры привезли по индивидуальной заявке людей, проживающих в данном пункте временного размещения", - добавляется в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240810/transport-1965415396.html
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
https://ria.ru/20240810/pomosch-1965405196.html
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россия, курская область, курск, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Курская область, Курск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курскую область за сутки доставили более 240 тонн гумпомощи

В Курскую область за сутки доставили более 240 тонн гумпомощи от регионов

© РИА Новости / Валерий МельниковВолонтер во время разгрузки автомобилей гуманитарного конвоя
Волонтер во время разгрузки автомобилей гуманитарного конвоя - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Волонтер во время разгрузки автомобилей гуманитарного конвоя . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Свыше 240 тонн гуманитарной помощи от регионов доставлено в Курскую область за сутки, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
"За вчерашний день в Курск прибыло 10 колонн с грузами, сформированными субъектами России, а также волонтерскими организациями. За сутки в регион было доставлено свыше 240 тонн гумпомощи. Так, в частности, гумконвой МЧС России доставил в Курскую область продукты питания, детское питание, средства личной гигиены и постельные принадлежности, собранные для курян жителями Карачаево-Черкесской Республики", - говорится в сообщении.
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Более 20 тонн груза были направлены в один из районов области и уже в ближайшее время будут переданы непосредственно населению, отметили в ведомстве. Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям передали гуманитарный груз для жителей приграничных территорий, которые, как сообщается, на данный момент размещены в одном из ПВР в Курске.
"Игрушки, лекарства, обувь, спортивные костюмы, школьные наборы - эти и многие другие предметы волонтеры привезли по индивидуальной заявке людей, проживающих в данном пункте временного размещения", - добавляется в сообщении.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьКурскВладимир ПутинВалерий ГерасимовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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