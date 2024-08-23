Грызлов отметил важность участия белорусских студентов в стройке "БАМ 2.0"
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов отметил важность того, что белорусские студенты принимают участие во всероссийской студенческой стройке "БАМ 2.0".
В приветствии Грызлова, зачитанном в пятницу в Минске на торжественной церемонии награждения юбилейными медалями ветеранов строительства БАМа и ветеранов Ленинского коммунистического союза молодежи Белоруссии по случаю празднования 50-летия начала строительства БАМа, отмечается, что Байкало-Амурская магистраль сыграла ключевую роль в освоении Восточной Сибири, Дальнего Востока и Севера.
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"Благодаря ему введены в оборот богатейшие месторождения угля, железной руды, олова, золота, меди, молибдена, нефти и газа. Эта мощная сырьевая база по сей день обеспечивает работу комбинатов, заводов, фабрик, а также поддерживает долгосрочное развитие отечественной промышленности", - подчеркнул посол.
Он обратил внимание, что БАМ стал решающим фактором в открытии для российской экономики рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транзитный маршрут для всей Евразии и наряду с важнейшей транспортной артерией страны — Транссибирской магистралью — является по-настоящему стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения.
"Мы не останавливаемся на достигнутом: в этом году начинается очередной, уже третий по счету этап развития БАМа и Транссиба, повышается пропускная способность Восточного полигона железных дорог. Отрадно и то, что спустя десятилетия белорусские студенты снова едут строить объекты на легендарной железнодорожной магистрали за Уралом, на всероссийскую студенческую стройку "БАМ 2.0", - заявил Грызлов.
По его словам, к 2032 году планируется вывести объем перевозок по Восточному полигону железных дорог на уровень 270 миллионов тонн в год. "Это предоставит возможность более эффективно осваивать природные ресурсы в "зоне притяжения" БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания порядка 100 тысяч рабочих мест. За счет совершенствования магистрали увеличатся экспортные и транзитные возможности России как ключевого звена евразийской транспортной системы", - продолжил дипломат.