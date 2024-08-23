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Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Волгоградскую область

Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Волгоградскую область - РИА Новости, 23.08.2024

Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Волгоградскую область

Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки выехала в Волгоградскую область после захвата заложников в ИК-19, сообщает... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:53

2024-08-23T13:53

2024-08-23T14:01

происшествия

россия

волгоградская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

захват заложников в волгоградской колонии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки выехала в Волгоградскую область после захвата заложников в ИК-19, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ. Ранее ФСИН сообщила, что несколько заключенных исправительной колонии строгого режима №19 захватили заложников на заседании дисциплинарной комиссии, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению заложников. "В связи с чрезвычайным происшествием в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240712/sizo-1959135889.html

россия

волгоградская область

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происшествия, россия, волгоградская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии