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Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Волгоградскую область
Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Волгоградскую область - РИА Новости, 23.08.2024
Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Волгоградскую область
Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки выехала в Волгоградскую область после захвата заложников в ИК-19, сообщает... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:53
2024-08-23T13:53
2024-08-23T14:01
происшествия
россия
волгоградская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки выехала в Волгоградскую область после захвата заложников в ИК-19, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ. Ранее ФСИН сообщила, что несколько заключенных исправительной колонии строгого режима №19 захватили заложников на заседании дисциплинарной комиссии, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению заложников. "В связи с чрезвычайным происшествием в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, волгоградская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в волгоградской колонии
Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Волгоградскую область
В Волгоградскую область выехали сотрудники ФСИН после захвата заложников в ИК-19