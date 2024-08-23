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Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Волгоградскую область - РИА Новости, 23.08.2024
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13:53 23.08.2024 (обновлено: 14:01 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/gruppa-1968025793.html
Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Волгоградскую область
Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Волгоградскую область - РИА Новости, 23.08.2024
Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Волгоградскую область
Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки выехала в Волгоградскую область после захвата заложников в ИК-19, сообщает... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:53
2024-08-23T14:01
происшествия
россия
волгоградская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки выехала в Волгоградскую область после захвата заложников в ИК-19, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ. Ранее ФСИН сообщила, что несколько заключенных исправительной колонии строгого режима №19 захватили заложников на заседании дисциплинарной комиссии, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению заложников. "В связи с чрезвычайным происшествием в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, волгоградская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в волгоградской колонии
Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Волгоградскую область

В Волгоградскую область выехали сотрудники ФСИН после захвата заложников в ИК-19

© СоцсетиВ Волгоградской области заключённые колонии №19 захватили заложников
В Волгоградской области заключённые колонии №19 захватили заложников - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Соцсети
В Волгоградской области заключённые колонии №19 захватили заложников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки выехала в Волгоградскую область после захвата заложников в ИК-19, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ.
Ранее ФСИН сообщила, что несколько заключенных исправительной колонии строгого режима №19 захватили заложников на заседании дисциплинарной комиссии, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению заложников.
«
"В связи с чрезвычайным происшествием в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияВолгоградская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Захват заложников в волгоградской колонии
 
 
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