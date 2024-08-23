https://ria.ru/20240823/gosduma-1968172226.html

В Госдуме высказались о ликвидации заключенных, захвативших заложников в ИК

В Госдуме высказались о ликвидации заключенных, захвативших заложников в ИК - РИА Новости, 24.08.2024

В Госдуме высказались о ликвидации заключенных, захвативших заложников в ИК

Ликвидация террористов, захвативших заложников в колонии №19 в Волгоградской области - единственный верный исход, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-23T22:32

2024-08-23T22:32

2024-08-24T02:13

происшествия

волгоградская область

россия

султан хамзаев

госдума рф

единая россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

захват заложников в волгоградской колонии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ликвидация террористов, захвативших заложников в колонии №19 в Волгоградской области - единственный верный исход, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев ("Единая Россия"). В пятницу ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело. "Единственный правильный исход в жизни террористов, поднявших голову – их ликвидация. Ничего общего с религией выходка этих ублюдков-террористов не имеет. Обратите внимание и на статью, по которой сидели преступники – наркоторговля", - сказал Хамзаев. По его словам, нужно промониторить соцсети и привлечь всех "сочувствующих" к ответственности за пособничество терроризму.

https://ria.ru/20240823/supruga-1968085601.html

https://ria.ru/20240823/operatsiya-1968163060.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, россия, султан хамзаев, госдума рф, единая россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии