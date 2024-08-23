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В Госдуме высказались о ликвидации заключенных, захвативших заложников в ИК
В Госдуме высказались о ликвидации заключенных, захвативших заложников в ИК - РИА Новости, 24.08.2024
В Госдуме высказались о ликвидации заключенных, захвативших заложников в ИК
Ликвидация террористов, захвативших заложников в колонии №19 в Волгоградской области - единственный верный исход, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-23T22:32
2024-08-23T22:32
2024-08-24T02:13
происшествия
волгоградская область
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султан хамзаев
госдума рф
единая россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ликвидация террористов, захвативших заложников в колонии №19 в Волгоградской области - единственный верный исход, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев ("Единая Россия"). В пятницу ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело. "Единственный правильный исход в жизни террористов, поднявших голову – их ликвидация. Ничего общего с религией выходка этих ублюдков-террористов не имеет. Обратите внимание и на статью, по которой сидели преступники – наркоторговля", - сказал Хамзаев. По его словам, нужно промониторить соцсети и привлечь всех "сочувствующих" к ответственности за пособничество терроризму.
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происшествия, волгоградская область, россия, султан хамзаев, госдума рф, единая россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Единая Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в волгоградской колонии
В Госдуме высказались о ликвидации заключенных, захвативших заложников в ИК
Депутат Хамзаев назвал ликвидацию террористов в волгоградской ИК верным исходом