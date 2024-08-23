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В Госдуме высказались о ликвидации заключенных, захвативших заложников в ИК - РИА Новости, 24.08.2024
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22:32 23.08.2024 (обновлено: 02:13 24.08.2024)
https://ria.ru/20240823/gosduma-1968172226.html
В Госдуме высказались о ликвидации заключенных, захвативших заложников в ИК
В Госдуме высказались о ликвидации заключенных, захвативших заложников в ИК - РИА Новости, 24.08.2024
В Госдуме высказались о ликвидации заключенных, захвативших заложников в ИК
Ликвидация террористов, захвативших заложников в колонии №19 в Волгоградской области - единственный верный исход, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-23T22:32
2024-08-24T02:13
происшествия
волгоградская область
россия
султан хамзаев
госдума рф
единая россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ликвидация террористов, захвативших заложников в колонии №19 в Волгоградской области - единственный верный исход, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев ("Единая Россия"). В пятницу ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело. "Единственный правильный исход в жизни террористов, поднявших голову – их ликвидация. Ничего общего с религией выходка этих ублюдков-террористов не имеет. Обратите внимание и на статью, по которой сидели преступники – наркоторговля", - сказал Хамзаев. По его словам, нужно промониторить соцсети и привлечь всех "сочувствующих" к ответственности за пособничество терроризму.
https://ria.ru/20240823/supruga-1968085601.html
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происшествия, волгоградская область, россия, султан хамзаев, госдума рф, единая россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Единая Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в волгоградской колонии
В Госдуме высказались о ликвидации заключенных, захвативших заложников в ИК

Депутат Хамзаев назвал ликвидацию террористов в волгоградской ИК верным исходом

© Фото : РосгвардияРабота спецназа по освобождению заложников в ИК-19 в Волгоградской области
Работа спецназа по освобождению заложников в ИК-19 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Росгвардия
Работа спецназа по освобождению заложников в ИК-19 в Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ликвидация террористов, захвативших заложников в колонии №19 в Волгоградской области - единственный верный исход, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев ("Единая Россия").
В пятницу ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело.
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Супруга бывшего заключенного рассказала об условиях содержания в ИК-19
Вчера, 16:28
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"Единственный правильный исход в жизни террористов, поднявших голову – их ликвидация. Ничего общего с религией выходка этих ублюдков-террористов не имеет. Обратите внимание и на статью, по которой сидели преступники – наркоторговля", - сказал Хамзаев.
По его словам, нужно промониторить соцсети и привлечь всех "сочувствующих" к ответственности за пособничество терроризму.
Обстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Ветеран "Альфы" оценил освобождение заложников в волгоградской ИК-19
Вчера, 20:58
 
ПроисшествияВолгоградская областьРоссияСултан ХамзаевГосдума РФЕдиная РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Захват заложников в волгоградской колонии
 
 
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