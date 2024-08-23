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В Госдуме предложили маркировать страницы должников на сайтах знакомств - РИА Новости, 23.08.2024
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09:05 23.08.2024 (обновлено: 09:07 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/gosduma-1967946785.html
В Госдуме предложили маркировать страницы должников на сайтах знакомств
В Госдуме предложили маркировать страницы должников на сайтах знакомств - РИА Новости, 23.08.2024
В Госдуме предложили маркировать страницы должников на сайтах знакомств
Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву обращение с предложением рассмотреть необходимость... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T09:05
2024-08-23T09:07
общество
россия
владислав даванков
максут шадаев
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву обращение с предложением рассмотреть необходимость введения обязательной маркировки страниц должников по алиментам на сайтах знакомств, документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий создание открытого реестра должников по алиментам. По мнению Даванкова, необходимо принятие дополнительных мер по принуждению должников выплачивать алименты, так как рост объема задолженности по алиментам продолжает превышать объем взысканий в несколько раз. "Одной из эффективных мер, которая ускорит выплату алиментов со стороны должников, может стать введение обязательной маркировки их страниц на сайтах знакомств", - сказано в обращении. Вице-спикер ГД подчеркнул, что принятие данной инициативы сможет защитить других пользователей от нежелательного знакомства с человеком, который сознательно уклоняется от уплаты алиментов. "Владельцы сайтов и сервисов для знакомств смогут получать информацию о таких должниках из публичного реестра должников по алиментам, который появится в мае 2025 года. С учетом развития технологий по распознаванию лиц на фотографиях такая маркировка может добавляться к анкете неплательщика алиментов автоматически", - отметил Даванков.
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общество, россия, владислав даванков, максут шадаев, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Владислав Даванков, Максут Шадаев, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме предложили маркировать страницы должников на сайтах знакомств

Даванков предложил ввести маркировку страниц алиментщиков на сайтах знакомств

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Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву обращение с предложением рассмотреть необходимость введения обязательной маркировки страниц должников по алиментам на сайтах знакомств, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий создание открытого реестра должников по алиментам.
По мнению Даванкова, необходимо принятие дополнительных мер по принуждению должников выплачивать алименты, так как рост объема задолженности по алиментам продолжает превышать объем взысканий в несколько раз. "Одной из эффективных мер, которая ускорит выплату алиментов со стороны должников, может стать введение обязательной маркировки их страниц на сайтах знакомств", - сказано в обращении.
Вице-спикер ГД подчеркнул, что принятие данной инициативы сможет защитить других пользователей от нежелательного знакомства с человеком, который сознательно уклоняется от уплаты алиментов.
«
"Владельцы сайтов и сервисов для знакомств смогут получать информацию о таких должниках из публичного реестра должников по алиментам, который появится в мае 2025 года. С учетом развития технологий по распознаванию лиц на фотографиях такая маркировка может добавляться к анкете неплательщика алиментов автоматически", - отметил Даванков.
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ОбществоРоссияВладислав ДаванковМаксут ШадаевВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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