https://ria.ru/20240823/gosavtoinspektsiya-1967036050.html

В Госавтоинспекции объяснили запрет поездок по дорогам на спортинвентаре

В Госавтоинспекции объяснили запрет поездок по дорогам на спортинвентаре - РИА Новости, 23.08.2024

В Госавтоинспекции объяснили запрет поездок по дорогам на спортинвентаре

Госавтоинспекция МВД России дала разъяснения родителям, покупающим для своих детей квадроциклы, кроссовые мотоциклы, или питбайки; указанные средства... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T08:00

2024-08-23T08:00

2024-08-23T08:00

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дети

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МОСКВА, 23 августа - РИА Новости. Госавтоинспекция МВД России дала разъяснения родителям, покупающим для своих детей квадроциклы, кроссовые мотоциклы, или питбайки; указанные средства передвижения являются ничем иным, как спортинвентарем, и с позиции правил дорожного движения категорически не предназначены для поездок по дорогам общего пользования, сообщили в ведомстве.Проблема, связанная с ростом количества ДТП, где питбайком управляли не в условиях полигона для тренировок, а на дороге, возникла на волне частых покупок питбайков детям в качестве подарка и якобы безопасного средства для передвижения в условиях города.По данным официальной статистики аварийности за семь месяцев 2024 года зарегистрировано 549 ДТП, в которых дети управляли таким спортинвентарём, не подлежащими государственной регистрации. В этих ДТП погибли восемь, получили ранения 552 несовершеннолетних."С начала лета выросло число пострадавших в ДТП детей, которые управляли спортинвентарем. В силу психофизиологических особенностей развития, отсутствия опыта, способности прогнозировать развитие ситуации на дороге, они не справляются с ролью водителя транспортного средства, а имея какие-либо навыки – напротив, считают себя слишком опытными и совершают рискованные маневры. Покупку родители делают в том числе в качестве награды за успешную учебу. В этом главная ошибка – они не осознают, насколько травмоопасно управление питбайком, и считают, что приобретают практически "аналог" велосипеда, просто мощнее", — отметил замначальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.Так, в начале августа в Невинномысске водитель автомобиля не предоставил преимущество в движении питбайку. Травмы получили 17-летние пассажир и водитель спортинвентаря, один из мальчиков скончался. В Вологодской области в ДТП разбился 15-летний водитель питбайка. Молодой человек выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем. Подросток был доставлен в медицинское учреждение.В Госавтоинспекции призывают всех родителей отказаться от необдуманных покупок такого спортивного инвентаря и больше контролировать досуг детей. Питбайк может быть приобретен исключительно для занятий на специализированных полигонах в полной мотоэкипировке под строгим контролем тренеров.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20240726/deti-1960812013.html

https://ria.ru/20240718/gosavtoinspektsiya-1960452213.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дети