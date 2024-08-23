https://ria.ru/20240823/gorlovka-1968092448.html
При обстреле Горловки оказалась обесточена фильтровальная станция
При обстреле Горловки оказалась обесточена фильтровальная станция - РИА Новости, 23.08.2024
При обстреле Горловки оказалась обесточена фильтровальная станция
Фильтровальная и насосные станции обесточены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:38
2024-08-23T16:38
2024-08-23T16:47
специальная военная операция на украине
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иван приходько
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Фильтровальная и насосные станции обесточены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в Горловке обесточены фильтровальная станция № 1 и резервная насосная станция", — говорится в сообщении. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), информировало, что ВСУ в 16:00 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке.Мэр также сообщил, что в результате непогоды обесточен совхоз Горловский. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240823/obstrel-1968089698.html
https://ria.ru/20240823/borrel-1968056897.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Горловки оказалась обесточена фильтровальная станция
При обстреле Горловки оказались обесточены фильтровальная и насосные станции