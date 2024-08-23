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При обстреле Горловки оказалась обесточена фильтровальная станция - РИА Новости, 23.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:38 23.08.2024 (обновлено: 16:47 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/gorlovka-1968092448.html
При обстреле Горловки оказалась обесточена фильтровальная станция
При обстреле Горловки оказалась обесточена фильтровальная станция - РИА Новости, 23.08.2024
При обстреле Горловки оказалась обесточена фильтровальная станция
Фильтровальная и насосные станции обесточены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:38
2024-08-23T16:47
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Фильтровальная и насосные станции обесточены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в Горловке обесточены фильтровальная станция № 1 и резервная насосная станция", — говорится в сообщении. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), информировало, что ВСУ в 16:00 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке.Мэр также сообщил, что в результате непогоды обесточен совхоз Горловский. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240823/obstrel-1968089698.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Горловки оказалась обесточена фильтровальная станция

При обстреле Горловки оказались обесточены фильтровальная и насосные станции

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Фильтровальная и насосные станции обесточены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии в Горловке обесточены фильтровальная станция № 1 и резервная насосная станция", — говорится в сообщении.
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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), информировало, что ВСУ в 16:00 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке.
Мэр также сообщил, что в результате непогоды обесточен совхоз Горловский.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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