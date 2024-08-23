https://ria.ru/20240823/gorlovka-1968092448.html

При обстреле Горловки оказалась обесточена фильтровальная станция

При обстреле Горловки оказалась обесточена фильтровальная станция - РИА Новости, 23.08.2024

При обстреле Горловки оказалась обесточена фильтровальная станция

Фильтровальная и насосные станции обесточены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:38

2024-08-23T16:38

2024-08-23T16:47

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Фильтровальная и насосные станции обесточены в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в Горловке обесточены фильтровальная станция № 1 и резервная насосная станция", — говорится в сообщении. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), информировало, что ВСУ в 16:00 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке.Мэр также сообщил, что в результате непогоды обесточен совхоз Горловский. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240823/obstrel-1968089698.html

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия