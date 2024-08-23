https://ria.ru/20240823/google-1968031011.html

Суд оштрафовал Google за контент о табаке и алкоголе

Суд оштрафовал Google за контент о табаке и алкоголе - РИА Новости, 23.08.2024

Суд оштрафовал Google за контент о табаке и алкоголе

Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:06

2024-08-23T14:06

2024-08-23T14:06

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google

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен за отказ ограничить доступ к контенту, содержащему информацию о распитии алкоголя и табакокурения.

https://ria.ru/20240814/minjust-1966092951.html

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Варвара Скокшина

технологии, москва, россия, google