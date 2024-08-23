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Суд оштрафовал Google за контент о табаке и алкоголе - РИА Новости, 23.08.2024
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14:06 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/google-1968031011.html
Суд оштрафовал Google за контент о табаке и алкоголе
Суд оштрафовал Google за контент о табаке и алкоголе - РИА Новости, 23.08.2024
Суд оштрафовал Google за контент о табаке и алкоголе
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:06
2024-08-23T14:06
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москва
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен за отказ ограничить доступ к контенту, содержащему информацию о распитии алкоголя и табакокурения.
https://ria.ru/20240814/minjust-1966092951.html
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технологии, москва, россия, google
Технологии, Москва, Россия, Google
Суд оштрафовал Google за контент о табаке и алкоголе

Суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей за контент о табаке и алкоголе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен за отказ ограничить доступ к контенту, содержащему информацию о распитии алкоголя и табакокурения.
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