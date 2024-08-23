Предательство Берлина не останется безнаказанным, заявила Захарова
Захарова: предательство Берлина, поставляющего оружие Киеву, не забудут
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 авг — РИА Новости. Россия строила трубопровод и поставляла газ Германии, чтобы экономика страны развивалась, однако предательство Берлина, который начал поставлять вооружения Киеву, никогда не останется безнаказанным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"И трубопровод наш, и газ наш, мы в первую очередь (начали. — Прим. ред.) выстраивать с Германией, той самой, которая выжигала, выжигала здесь все не только здесь, но и в Беларуси, на той же самой Украине, и мы строили трубопровод для того, чтобы экономика Германии развивалась. <...> Сейчас <...> имеют наглость нас упрекать и даже обвинять и мало того еще против нас и воевать, поставляя киевскому режиму террористическому, экстремистскому танки и вооружения", — сказала Захарова на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" платформы "Росмолодежь. События".
"Но будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными. Это я вас уверяю", — добавила она.
Она напомнила, что российско-немецкие отношения вызывали "зубной скрежет" — и хотя предыдущие лидеры ФРГ пытались противостоять разъединяющей силе, нынешнее руководство "совсем развезло".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.