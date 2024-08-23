https://ria.ru/20240823/germaniya-1968049160.html

Предательство Берлина не останется безнаказанным, заявила Захарова

Предательство Берлина не останется безнаказанным, заявила Захарова - РИА Новости, 23.08.2024

Предательство Берлина не останется безнаказанным, заявила Захарова

Россия строила трубопровод и поставляла газ Германии, чтобы экономика страны развивалась, однако предательство Берлина, который начал поставлять вооружения... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:52

2024-08-23T14:52

2024-08-23T22:46

россия

германия

берлин (город)

мария захарова

дмитрий песков

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

генеральная прокуратура рф

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 авг — РИА Новости. Россия строила трубопровод и поставляла газ Германии, чтобы экономика страны развивалась, однако предательство Берлина, который начал поставлять вооружения Киеву, никогда не останется безнаказанным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "И трубопровод наш, и газ наш, мы в первую очередь (начали. — Прим. ред.) выстраивать с Германией, той самой, которая выжигала, выжигала здесь все не только здесь, но и в Беларуси, на той же самой Украине, и мы строили трубопровод для того, чтобы экономика Германии развивалась. <...> Сейчас <...> имеют наглость нас упрекать и даже обвинять и мало того еще против нас и воевать, поставляя киевскому режиму террористическому, экстремистскому танки и вооружения", — сказала Захарова на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" платформы "Росмолодежь. События"."Но будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными. Это я вас уверяю", — добавила она. Она напомнила, что российско-немецкие отношения вызывали "зубной скрежет" — и хотя предыдущие лидеры ФРГ пытались противостоять разъединяющей силе, нынешнее руководство "совсем развезло".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240823/zaharova-1968006244.html

https://ria.ru/20240518/zakharova-1946835792.html

россия

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, германия, берлин (город), мария захарова, дмитрий песков, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире