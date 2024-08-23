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Предательство Берлина не останется безнаказанным, заявила Захарова - РИА Новости, 23.08.2024
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14:52 23.08.2024 (обновлено: 22:46 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/germaniya-1968049160.html
Предательство Берлина не останется безнаказанным, заявила Захарова
Предательство Берлина не останется безнаказанным, заявила Захарова - РИА Новости, 23.08.2024
Предательство Берлина не останется безнаказанным, заявила Захарова
Россия строила трубопровод и поставляла газ Германии, чтобы экономика страны развивалась, однако предательство Берлина, который начал поставлять вооружения... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:52
2024-08-23T22:46
россия
германия
берлин (город)
мария захарова
дмитрий песков
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
генеральная прокуратура рф
северный поток
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 авг — РИА Новости. Россия строила трубопровод и поставляла газ Германии, чтобы экономика страны развивалась, однако предательство Берлина, который начал поставлять вооружения Киеву, никогда не останется безнаказанным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "И трубопровод наш, и газ наш, мы в первую очередь (начали. — Прим. ред.) выстраивать с Германией, той самой, которая выжигала, выжигала здесь все не только здесь, но и в Беларуси, на той же самой Украине, и мы строили трубопровод для того, чтобы экономика Германии развивалась. &lt;...&gt; Сейчас &lt;...&gt; имеют наглость нас упрекать и даже обвинять и мало того еще против нас и воевать, поставляя киевскому режиму террористическому, экстремистскому танки и вооружения", — сказала Захарова на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" платформы "Росмолодежь. События"."Но будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными. Это я вас уверяю", — добавила она. Она напомнила, что российско-немецкие отношения вызывали "зубной скрежет" — и хотя предыдущие лидеры ФРГ пытались противостоять разъединяющей силе, нынешнее руководство "совсем развезло".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240823/zaharova-1968006244.html
https://ria.ru/20240518/zakharova-1946835792.html
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россия, германия, берлин (город), мария захарова, дмитрий песков, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, Германия, Берлин (город), Мария Захарова, Дмитрий Песков, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Предательство Берлина не останется безнаказанным, заявила Захарова

Захарова: предательство Берлина, поставляющего оружие Киеву, не забудут

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 авг — РИА Новости. Россия строила трубопровод и поставляла газ Германии, чтобы экономика страны развивалась, однако предательство Берлина, который начал поставлять вооружения Киеву, никогда не останется безнаказанным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"И трубопровод наш, и газ наш, мы в первую очередь (начали. — Прим. ред.) выстраивать с Германией, той самой, которая выжигала, выжигала здесь все не только здесь, но и в Беларуси, на той же самой Украине, и мы строили трубопровод для того, чтобы экономика Германии развивалась. <...> Сейчас <...> имеют наглость нас упрекать и даже обвинять и мало того еще против нас и воевать, поставляя киевскому режиму террористическому, экстремистскому танки и вооружения", — сказала Захарова на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" платформы "Росмолодежь. События".
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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"Но будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными. Это я вас уверяю", — добавила она.
Она напомнила, что российско-немецкие отношения вызывали "зубной скрежет" — и хотя предыдущие лидеры ФРГ пытались противостоять разъединяющей силе, нынешнее руководство "совсем развезло".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
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18 мая, 07:21
 
РоссияГерманияБерлин (город)Мария ЗахароваДмитрий ПесковФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Генеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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