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Сторонники нацизма могут втянуть ФРГ в войну, заявил Володин - РИА Новости, 23.08.2024
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09:01 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/germaniya-1967946257.html
Сторонники нацизма могут втянуть ФРГ в войну, заявил Володин
Сторонники нацизма могут втянуть ФРГ в войну, заявил Володин - РИА Новости, 23.08.2024
Сторонники нацизма могут втянуть ФРГ в войну, заявил Володин
Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца по поддержке конфликта на Украине показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну, заявил спикер... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T09:01
2024-08-23T09:01
в мире
германия
украина
вячеслав володин
олаф шольц
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца по поддержке конфликта на Украине показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Политика Шольца по поддержке войны на Украине, когда ФРГ стала основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи среди европейских государств, показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну", - написал Володин, призвав сегодняшних руководителей Германии помнить историю. По его словам, Шольц и его правительство не сделали выводов из страшной трагедии XX века, когда Германия развязала мировую войну, в результате которой нацистский режим был разгромлен, а Германия повержена. "Гитлер принес огромные страдания всему человечеству, гражданам разных государств, а в итоге это все обернулось против немецкого народа. Нацизм был повержен тогда, будет уничтожен и теперь. Тех, кто действует по лекалам Третьего Рейха, ждет та же участь, что и фашистов в годы Великой Отечественной войны. Руководство сегодняшней Германии должно это запомнить навсегда", - отметил спикер Госдумы.
https://ria.ru/20240821/sholts-1967656227.html
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в мире, германия, украина, вячеслав володин, олаф шольц, киев, госдума рф
В мире, Германия, Украина, Вячеслав Володин, Олаф Шольц, Киев, Госдума РФ
Сторонники нацизма могут втянуть ФРГ в войну, заявил Володин

Володин: политика Шольца показывает, что Германию могут втянуть в новую войну

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца по поддержке конфликта на Украине показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Политика Шольца по поддержке войны на Украине, когда ФРГ стала основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи среди европейских государств, показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну", - написал Володин, призвав сегодняшних руководителей Германии помнить историю.
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Украина готовила нападение на Курскую область секретно, утверждает Шольц
21 августа, 20:46
По его словам, Шольц и его правительство не сделали выводов из страшной трагедии XX века, когда Германия развязала мировую войну, в результате которой нацистский режим был разгромлен, а Германия повержена.
"Гитлер принес огромные страдания всему человечеству, гражданам разных государств, а в итоге это все обернулось против немецкого народа. Нацизм был повержен тогда, будет уничтожен и теперь. Тех, кто действует по лекалам Третьего Рейха, ждет та же участь, что и фашистов в годы Великой Отечественной войны. Руководство сегодняшней Германии должно это запомнить навсегда", - отметил спикер Госдумы.
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В миреГерманияУкраинаВячеслав ВолодинОлаф ШольцКиевГосдума РФ
 
 
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