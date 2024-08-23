Сторонники нацизма могут втянуть ФРГ в войну, заявил Володин
Володин: политика Шольца показывает, что Германию могут втянуть в новую войну
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца по поддержке конфликта на Украине показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Политика Шольца по поддержке войны на Украине, когда ФРГ стала основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи среди европейских государств, показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну", - написал Володин, призвав сегодняшних руководителей Германии помнить историю.
По его словам, Шольц и его правительство не сделали выводов из страшной трагедии XX века, когда Германия развязала мировую войну, в результате которой нацистский режим был разгромлен, а Германия повержена.
"Гитлер принес огромные страдания всему человечеству, гражданам разных государств, а в итоге это все обернулось против немецкого народа. Нацизм был повержен тогда, будет уничтожен и теперь. Тех, кто действует по лекалам Третьего Рейха, ждет та же участь, что и фашистов в годы Великой Отечественной войны. Руководство сегодняшней Германии должно это запомнить навсегда", - отметил спикер Госдумы.