https://ria.ru/20240823/germaniya-1967946257.html

Сторонники нацизма могут втянуть ФРГ в войну, заявил Володин

Сторонники нацизма могут втянуть ФРГ в войну, заявил Володин - РИА Новости, 23.08.2024

Сторонники нацизма могут втянуть ФРГ в войну, заявил Володин

Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца по поддержке конфликта на Украине показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну, заявил спикер... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T09:01

2024-08-23T09:01

2024-08-23T09:01

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германия

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вячеслав володин

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госдума рф

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца по поддержке конфликта на Украине показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Политика Шольца по поддержке войны на Украине, когда ФРГ стала основным поставщиком Киеву вооружения и финансовой помощи среди европейских государств, показывает, что сторонники нацизма могут втянуть Германию в новую войну", - написал Володин, призвав сегодняшних руководителей Германии помнить историю. По его словам, Шольц и его правительство не сделали выводов из страшной трагедии XX века, когда Германия развязала мировую войну, в результате которой нацистский режим был разгромлен, а Германия повержена. "Гитлер принес огромные страдания всему человечеству, гражданам разных государств, а в итоге это все обернулось против немецкого народа. Нацизм был повержен тогда, будет уничтожен и теперь. Тех, кто действует по лекалам Третьего Рейха, ждет та же участь, что и фашистов в годы Великой Отечественной войны. Руководство сегодняшней Германии должно это запомнить навсегда", - отметил спикер Госдумы.

https://ria.ru/20240821/sholts-1967656227.html

https://ria.ru/20240823/bundestag-1967945554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, украина, вячеслав володин, олаф шольц, киев, госдума рф