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В Габоне зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.08.2024
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13:52 23.08.2024 (обновлено: 13:55 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/gabon-1968025449.html
В Габоне зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян
В Габоне зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.08.2024
В Габоне зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Габоне, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения страны. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:52
2024-08-23T13:55
в мире
габон
уганда
россия
тедрос адханом гебрейесус
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Габоне, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения страны. "Правительство объявляет о первом случае заболевания оспой обезьян в Габоне…", - говорится в заявлении министра здравоохранения Адриена Мугугу, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что речь идет о 30-летнем жителе страны, который вернулся из Уганды. В настоящее время власти пытаются установить список лиц, с кем он контактировал. Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус. Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение использовать новый термин mpox вместо monkeypox для обозначения оспы обезьян из-за расистских и дискриминационных замечаний.
https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html
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в мире, габон, уганда, россия, тедрос адханом гебрейесус, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире
В мире, Габон, Уганда, Россия, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире
В Габоне зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

В Габоне у вернувшегося из Уганды мужчины выявили оспу обезьян

© AP Photo / CDCПациент с оспой обезьян
Пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / CDC
Пациент с оспой обезьян. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Габоне, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения страны.
"Правительство объявляет о первом случае заболевания оспой обезьян в Габоне…", - говорится в заявлении министра здравоохранения Адриена Мугугу, опубликованном на сайте ведомства.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией
14 августа, 21:23
Отмечается, что речь идет о 30-летнем жителе страны, который вернулся из Уганды. В настоящее время власти пытаются установить список лиц, с кем он контактировал.
Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение использовать новый термин mpox вместо monkeypox для обозначения оспы обезьян из-за расистских и дискриминационных замечаний.
Медицинские работники, Великобритания - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
В Британию уже мог проникнуть более опасный штамм оспы обезьяны
17 августа, 19:15
 
В миреГабонУгандаРоссияТедрос Адханом ГебрейесусВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире
 
 
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