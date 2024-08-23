В Габоне зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян
В Габоне у вернувшегося из Уганды мужчины выявили оспу обезьян
© AP Photo / CDCПациент с оспой обезьян
© AP Photo / CDC
Пациент с оспой обезьян. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Габоне, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения страны.
"Правительство объявляет о первом случае заболевания оспой обезьян в Габоне…", - говорится в заявлении министра здравоохранения Адриена Мугугу, опубликованном на сайте ведомства.
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Отмечается, что речь идет о 30-летнем жителе страны, который вернулся из Уганды. В настоящее время власти пытаются установить список лиц, с кем он контактировал.
Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение использовать новый термин mpox вместо monkeypox для обозначения оспы обезьян из-за расистских и дискриминационных замечаний.
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