https://ria.ru/20240823/gabon-1968025449.html

В Габоне зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

В Габоне зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.08.2024

В Габоне зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Габоне, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения страны. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:52

2024-08-23T13:52

2024-08-23T13:55

в мире

габон

уганда

россия

тедрос адханом гебрейесус

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Габоне, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения страны. "Правительство объявляет о первом случае заболевания оспой обезьян в Габоне…", - говорится в заявлении министра здравоохранения Адриена Мугугу, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что речь идет о 30-летнем жителе страны, который вернулся из Уганды. В настоящее время власти пытаются установить список лиц, с кем он контактировал. Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус. Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение использовать новый термин mpox вместо monkeypox для обозначения оспы обезьян из-за расистских и дискриминационных замечаний.

https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html

https://ria.ru/20240817/shtamm-1966802804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, габон, уганда, россия, тедрос адханом гебрейесус, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире