Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, кто в Германии нанес тяжелый удар по Украине - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/ft-1967972274.html
СМИ раскрыли, кто в Германии нанес тяжелый удар по Украине
СМИ раскрыли, кто в Германии нанес тяжелый удар по Украине - РИА Новости, 23.08.2024
СМИ раскрыли, кто в Германии нанес тяжелый удар по Украине
Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине, сообщает газета Financial... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:48
2024-08-23T10:48
в мире
германия
украина
берлин (город)
олаф шольц
сара вагенкнехт
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине, сообщает газета Financial Times."Самый известный политик крайне левого толка Германии взяла на себя ответственность за решение правительства ограничить военную помощь Киеву, заявив, что ее решительное сопротивление вооружению Украины повлияло на политику Берлина в отношении войны", — говорится в материале.По словам политика, ее партия, хотя и не находится у власти в Германии, все еще может повлиять на принятие решений в бундестаге.На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом заявил, что Берлин продолжит оказывать Украине крупнейшую поддержку в Европе.
https://ria.ru/20240823/katastrofa-1967964704.html
https://ria.ru/20240823/bundestag-1967945554.html
германия
украина
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3aadaf79edda29a93ea7939acaf7f3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, берлин (город), олаф шольц, сара вагенкнехт, политика
В мире, Германия, Украина, Берлин (город), Олаф Шольц, Сара Вагенкнехт, Политика
СМИ раскрыли, кто в Германии нанес тяжелый удар по Украине

FT: политик Вагенкнехт признала ответственность за сокращение помощи Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине, сообщает газета Financial Times.
«
"Самый известный политик крайне левого толка Германии взяла на себя ответственность за решение правительства ограничить военную помощь Киеву, заявив, что ее решительное сопротивление вооружению Украины повлияло на политику Берлина в отношении войны", — говорится в материале.
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
"Мы близко". На Западе одной фразой предупредили о надвигающейся катастрофе
10:14
По словам политика, ее партия, хотя и не находится у власти в Германии, все еще может повлиять на принятие решений в бундестаге.
На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом заявил, что Берлин продолжит оказывать Украине крупнейшую поддержку в Европе.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Германии предложили радикальный план по Украине
08:50
 
В миреГерманияУкраинаБерлин (город)Олаф ШольцСара ВагенкнехтПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала