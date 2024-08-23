https://ria.ru/20240823/ft-1967972274.html

СМИ раскрыли, кто в Германии нанес тяжелый удар по Украине

СМИ раскрыли, кто в Германии нанес тяжелый удар по Украине - РИА Новости, 23.08.2024

СМИ раскрыли, кто в Германии нанес тяжелый удар по Украине

Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине, сообщает газета Financial... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:48

2024-08-23T10:48

2024-08-23T10:48

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине, сообщает газета Financial Times."Самый известный политик крайне левого толка Германии взяла на себя ответственность за решение правительства ограничить военную помощь Киеву, заявив, что ее решительное сопротивление вооружению Украины повлияло на политику Берлина в отношении войны", — говорится в материале.По словам политика, ее партия, хотя и не находится у власти в Германии, все еще может повлиять на принятие решений в бундестаге.На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом заявил, что Берлин продолжит оказывать Украине крупнейшую поддержку в Европе.

https://ria.ru/20240823/katastrofa-1967964704.html

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в мире, германия, украина, берлин (город), олаф шольц, сара вагенкнехт, политика