https://ria.ru/20240823/fsin-1968162102.html
ФСИН опровергла сообщения о полном захвате волгоградской ИК
ФСИН опровергла сообщения о полном захвате волгоградской ИК - РИА Новости, 23.08.2024
ФСИН опровергла сообщения о полном захвате волгоградской ИК
ФСИН России опровергла информацию ряда СМИ, что ИК-19 в Волгоградской области была полностью захвачена заключенными, преступники заняли лишь отдельное... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T20:53
2024-08-23T20:53
2024-08-23T23:24
происшествия
россия
волгоградская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ФСИН России опровергла информацию ряда СМИ, что ИК-19 в Волгоградской области была полностью захвачена заключенными, преступники заняли лишь отдельное помещение. "В СМИ и сети Интернет распространяется информация о том, что ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области была полностью захвачена преступниками. Данная информация не соответствует действительности. Сегодня преступники захватили заложников и заняли одно отдельное помещение на территории колонии", - говорится в сообщении пресс-бюро ведомства.
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968127668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, волгоградская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в волгоградской колонии
ФСИН опровергла сообщения о полном захвате волгоградской ИК
ФСИН опровергла сообщения о захвате всей колонии ИК-19 в Волгоградской области