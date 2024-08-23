https://ria.ru/20240823/fsin-1968162102.html

ФСИН опровергла сообщения о полном захвате волгоградской ИК

ФСИН опровергла сообщения о полном захвате волгоградской ИК - РИА Новости, 23.08.2024

ФСИН опровергла сообщения о полном захвате волгоградской ИК

ФСИН России опровергла информацию ряда СМИ, что ИК-19 в Волгоградской области была полностью захвачена заключенными, преступники заняли лишь отдельное... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T20:53

2024-08-23T20:53

2024-08-23T23:24

происшествия

россия

волгоградская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

захват заложников в волгоградской колонии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968135933_0:87:1081:695_1920x0_80_0_0_5ab2a4fee302a2b3ba4955a5207d376a.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ФСИН России опровергла информацию ряда СМИ, что ИК-19 в Волгоградской области была полностью захвачена заключенными, преступники заняли лишь отдельное помещение. "В СМИ и сети Интернет распространяется информация о том, что ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области была полностью захвачена преступниками. Данная информация не соответствует действительности. Сегодня преступники захватили заложников и заняли одно отдельное помещение на территории колонии", - говорится в сообщении пресс-бюро ведомства.

https://ria.ru/20240823/koloniya-1968127668.html

россия

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, волгоградская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии