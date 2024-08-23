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ФСИН опровергла сообщения о полном захвате волгоградской ИК - РИА Новости, 23.08.2024
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20:53 23.08.2024 (обновлено: 23:24 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/fsin-1968162102.html
ФСИН опровергла сообщения о полном захвате волгоградской ИК
ФСИН опровергла сообщения о полном захвате волгоградской ИК - РИА Новости, 23.08.2024
ФСИН опровергла сообщения о полном захвате волгоградской ИК
ФСИН России опровергла информацию ряда СМИ, что ИК-19 в Волгоградской области была полностью захвачена заключенными, преступники заняли лишь отдельное... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T20:53
2024-08-23T23:24
происшествия
россия
волгоградская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ФСИН России опровергла информацию ряда СМИ, что ИК-19 в Волгоградской области была полностью захвачена заключенными, преступники заняли лишь отдельное помещение. "В СМИ и сети Интернет распространяется информация о том, что ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области была полностью захвачена преступниками. Данная информация не соответствует действительности. Сегодня преступники захватили заложников и заняли одно отдельное помещение на территории колонии", - говорится в сообщении пресс-бюро ведомства.
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россия
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происшествия, россия, волгоградская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в волгоградской колонии
ФСИН опровергла сообщения о полном захвате волгоградской ИК

ФСИН опровергла сообщения о захвате всей колонии ИК-19 в Волгоградской области

© РосгвардияОбстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области
Обстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Росгвардия
Обстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ФСИН России опровергла информацию ряда СМИ, что ИК-19 в Волгоградской области была полностью захвачена заключенными, преступники заняли лишь отдельное помещение.
«
"В СМИ и сети Интернет распространяется информация о том, что ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области была полностью захвачена преступниками. Данная информация не соответствует действительности. Сегодня преступники захватили заложников и заняли одно отдельное помещение на территории колонии", - говорится в сообщении пресс-бюро ведомства.
Кадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Трое захваченных в заложники в ИК-19 погибли
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ПроисшествияРоссияВолгоградская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Захват заложников в волгоградской колонии
 
 
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