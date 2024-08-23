https://ria.ru/20240823/final-1967931521.html
"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине
"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине - РИА Новости, 23.08.2024
"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине
После нападения на Курскую область конфликт на Украине вступил в заключительную, но чрезвычайно опасную стадию, заявил американский экономист Джеффри Сакс в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T05:17
2024-08-23T05:17
2024-08-23T05:17
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967893739_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cc5047b89f9f99ba3a8a7e5ad2d1c48.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. После нападения на Курскую область конфликт на Украине вступил в заключительную, но чрезвычайно опасную стадию, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Все это демонстрирует чрезвычайно опасную эскалацию <...> Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью,", — сказал эксперт.По мнению экономиста, на это указывает интенсивная переброска Украиной войск, после которой ее позиции на донбасском направлении оголились, а также политический кризис в США."Ситуация в Соединенных Штатах такова, что мы не слышим ничего честного и разумного от нашего руководства, не знаем, что происходит", — добавил Сакс.Шестого августа отряды ВСУ совершили нападение на Курскую область. Продвижение противника удалось остановить. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях в целях обеспечения безопасности жителей действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны от 20 августа, за все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
https://ria.ru/20240823/svo-1967923246.html
https://ria.ru/20240823/razgrom-1967929525.html
курская область
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967893739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_152373b0e185fba28e175f9997f22b12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курская область, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, США
"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине
Сакс заявил, что конфликт на Украине вошел в заключительную, но опасную фазу
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
После нападения на Курскую область конфликт на Украине вступил в заключительную, но чрезвычайно опасную стадию, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью
YouTube-каналу Judging Freedom.
"Все это демонстрирует чрезвычайно опасную эскалацию <...> Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью,", — сказал эксперт.
По мнению экономиста, на это указывает интенсивная переброска Украиной войск, после которой ее позиции на донбасском направлении оголились, а также политический кризис в США.
"Ситуация в Соединенных Штатах такова, что мы не слышим ничего честного и разумного от нашего руководства, не знаем, что происходит", — добавил Сакс.
Шестого августа отряды ВСУ совершили нападение на Курскую область. Продвижение противника удалось остановить. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова
, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях
в целях обеспечения безопасности жителей действует режим контртеррористической операции.
По данным Минобороны от 20 августа, за все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.