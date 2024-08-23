https://ria.ru/20240823/final-1967931521.html

"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине

"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине - РИА Новости, 23.08.2024

"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине

После нападения на Курскую область конфликт на Украине вступил в заключительную, но чрезвычайно опасную стадию, заявил американский экономист Джеффри Сакс в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T05:17

2024-08-23T05:17

2024-08-23T05:17

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

украина

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967893739_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cc5047b89f9f99ba3a8a7e5ad2d1c48.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. После нападения на Курскую область конфликт на Украине вступил в заключительную, но чрезвычайно опасную стадию, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Все это демонстрирует чрезвычайно опасную эскалацию <...> Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью,", — сказал эксперт.По мнению экономиста, на это указывает интенсивная переброска Украиной войск, после которой ее позиции на донбасском направлении оголились, а также политический кризис в США."Ситуация в Соединенных Штатах такова, что мы не слышим ничего честного и разумного от нашего руководства, не знаем, что происходит", — добавил Сакс.Шестого августа отряды ВСУ совершили нападение на Курскую область. Продвижение противника удалось остановить. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях в целях обеспечения безопасности жителей действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны от 20 августа, за все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.

https://ria.ru/20240823/svo-1967923246.html

https://ria.ru/20240823/razgrom-1967929525.html

курская область

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, украина, сша