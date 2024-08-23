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"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/final-1967931521.html
"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине
"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине - РИА Новости, 23.08.2024
"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине
После нападения на Курскую область конфликт на Украине вступил в заключительную, но чрезвычайно опасную стадию, заявил американский экономист Джеффри Сакс в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T05:17
2024-08-23T05:17
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
сша
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. После нападения на Курскую область конфликт на Украине вступил в заключительную, но чрезвычайно опасную стадию, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Все это демонстрирует чрезвычайно опасную эскалацию &lt;...&gt; Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью,", — сказал эксперт.По мнению экономиста, на это указывает интенсивная переброска Украиной войск, после которой ее позиции на донбасском направлении оголились, а также политический кризис в США."Ситуация в Соединенных Штатах такова, что мы не слышим ничего честного и разумного от нашего руководства, не знаем, что происходит", — добавил Сакс.Шестого августа отряды ВСУ совершили нападение на Курскую область. Продвижение противника удалось остановить. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях в целях обеспечения безопасности жителей действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны от 20 августа, за все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
https://ria.ru/20240823/svo-1967923246.html
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курская область
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в мире, курская область, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, США
"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине

Сакс заявил, что конфликт на Украине вошел в заключительную, но опасную фазу

© РИА Новости / Мария Марикян | Перейти в медиабанкАртиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ
Артиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
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Артиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. После нападения на Курскую область конфликт на Украине вступил в заключительную, но чрезвычайно опасную стадию, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Все это демонстрирует чрезвычайно опасную эскалацию <...> Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью,", — сказал эксперт.
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По мнению экономиста, на это указывает интенсивная переброска Украиной войск, после которой ее позиции на донбасском направлении оголились, а также политический кризис в США.
"Ситуация в Соединенных Штатах такова, что мы не слышим ничего честного и разумного от нашего руководства, не знаем, что происходит", — добавил Сакс.
Шестого августа отряды ВСУ совершили нападение на Курскую область. Продвижение противника удалось остановить. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях в целях обеспечения безопасности жителей действует режим контртеррористической операции.
По данным Минобороны от 20 августа, за все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаСША
 
 
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