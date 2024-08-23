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Фигурант дела о попытке подрыва брянского военкомата получил 18 лет - РИА Новости, 23.08.2024
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16:42 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/figurant-1968093335.html
Фигурант дела о попытке подрыва брянского военкомата получил 18 лет
Фигурант дела о попытке подрыва брянского военкомата получил 18 лет - РИА Новости, 23.08.2024
Фигурант дела о попытке подрыва брянского военкомата получил 18 лет
Россиянин, который проводил съемку военкомата по заданию проукраинской террористической организации и собирался со взрывчаткой прибыть в брянский город... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:42
2024-08-23T16:42
происшествия
брянская область
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россиянин, который проводил съемку военкомата по заданию проукраинской террористической организации и собирался со взрывчаткой прибыть в брянский город Стародуб, осужден в Москве на 18 лет, сообщили в пресс-службе УФСБ по Брянской области. "Гражданин посредством интернет-мессенджера установил отношения конфиденциального сотрудничества с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций, по заданию которого осуществил съемку объекта потенциального террористического посягательства (военного комиссариата), отправил данные куратору", – говорится в сообщении. Уточняется, что затем мужчина изъял из тайника взрывчатые вещества и планировал отправиться в город Стародуб Брянской области для получения дальнейших указаний куратора. Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ. По данным управления, 2-й Западный окружной военный суд признал фигуранта виновным в совершении преступлениях по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), п. "в" ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ), ст. 275 УК России (государственная измена). "По совокупности преступлений приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом в размере 600 тысяч рублей и ограничением свободы на срок 1 год", – добавили в УФСБ.
https://ria.ru/20240820/podzhog-1967218681.html
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происшествия, брянская область, россия, москва, украина
Происшествия, Брянская область, Россия, Москва, Украина
Фигурант дела о попытке подрыва брянского военкомата получил 18 лет

Россиянина осудили за попытку подрыва брянского военкомата по заданию с Украины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россиянин, который проводил съемку военкомата по заданию проукраинской террористической организации и собирался со взрывчаткой прибыть в брянский город Стародуб, осужден в Москве на 18 лет, сообщили в пресс-службе УФСБ по Брянской области.
"Гражданин посредством интернет-мессенджера установил отношения конфиденциального сотрудничества с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций, по заданию которого осуществил съемку объекта потенциального террористического посягательства (военного комиссариата), отправил данные куратору", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что затем мужчина изъял из тайника взрывчатые вещества и планировал отправиться в город Стародуб Брянской области для получения дальнейших указаний куратора. Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ.
По данным управления, 2-й Западный окружной военный суд признал фигуранта виновным в совершении преступлениях по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), п. "в" ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ), ст. 275 УК России (государственная измена).
"По совокупности преступлений приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом в размере 600 тысяч рублей и ограничением свободы на срок 1 год", – добавили в УФСБ.
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