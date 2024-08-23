https://ria.ru/20240823/erevan-1968176882.html

В Ереване ищут человека, метнувшего яблоко в сторону Пашиняна

В Ереване ищут человека, метнувшего яблоко в сторону Пашиняна - РИА Новости, 23.08.2024

В Ереване ищут человека, метнувшего яблоко в сторону Пашиняна

Сотрудники правоохранительных органов ищут человека, метнувшего из окна высотки на окраине Еревана яблоко в сторону премьера-министра Армении Никола Пашиняна,... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T23:13

2024-08-23T23:13

2024-08-23T23:13

в мире

ереван

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 23 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ищут человека, метнувшего из окна высотки на окраине Еревана яблоко в сторону премьера-министра Армении Никола Пашиняна, передает онлайн-издание armlur.am, ссылаясь на свои источники. "Сегодня Никол Пашинян навестил своего родственника в здании на улице Рубинянца, и во время посещения, по словам одного из жильцов, другой житель дома метнул в сторону Пашиняна из окна высотного здания, по всей видимости, яблоко. Таким образом, возможно, гражданин выразил свое недовольство Пашиняном", - пишет издание. Отмечается, что в распоряжение издания попали кадры, на которых правоохранители пытаются найти этого человека, выяснить, что именно он кинул, метнул ли он яблоко специально в сторону Пашиняна или это было совпадением. Издание пишет, что в некоторых квартирах, по всей видимости, фактически проводятся обыски, жители встревожены. Полиция ситуацию не прокомментировала, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240712/pashinyan-1959239144.html

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в мире, ереван, армения, никол пашинян