Рейтинг@Mail.ru
В Ереване ищут человека, метнувшего яблоко в сторону Пашиняна - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/erevan-1968176882.html
В Ереване ищут человека, метнувшего яблоко в сторону Пашиняна
В Ереване ищут человека, метнувшего яблоко в сторону Пашиняна - РИА Новости, 23.08.2024
В Ереване ищут человека, метнувшего яблоко в сторону Пашиняна
Сотрудники правоохранительных органов ищут человека, метнувшего из окна высотки на окраине Еревана яблоко в сторону премьера-министра Армении Никола Пашиняна,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T23:13
2024-08-23T23:13
в мире
ереван
армения
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600641160_0:38:3171:1822_1920x0_80_0_0_80eaf765e0d3765e1bce6cbf5eae1447.jpg
ЕРЕВАН, 23 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ищут человека, метнувшего из окна высотки на окраине Еревана яблоко в сторону премьера-министра Армении Никола Пашиняна, передает онлайн-издание armlur.am, ссылаясь на свои источники. "Сегодня Никол Пашинян навестил своего родственника в здании на улице Рубинянца, и во время посещения, по словам одного из жильцов, другой житель дома метнул в сторону Пашиняна из окна высотного здания, по всей видимости, яблоко. Таким образом, возможно, гражданин выразил свое недовольство Пашиняном", - пишет издание. Отмечается, что в распоряжение издания попали кадры, на которых правоохранители пытаются найти этого человека, выяснить, что именно он кинул, метнул ли он яблоко специально в сторону Пашиняна или это было совпадением. Издание пишет, что в некоторых квартирах, по всей видимости, фактически проводятся обыски, жители встревожены. Полиция ситуацию не прокомментировала, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240712/pashinyan-1959239144.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600641160_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_47399bed9c6eb7986c830310d8bb3c5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, армения, никол пашинян
В мире, Ереван, Армения, Никол Пашинян
В Ереване ищут человека, метнувшего яблоко в сторону Пашиняна

Armlur.am: в Ереване ищут человека, метнувшего яблоко в сторону Пашиняна

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Ереване
Сотрудники полиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ищут человека, метнувшего из окна высотки на окраине Еревана яблоко в сторону премьера-министра Армении Никола Пашиняна, передает онлайн-издание armlur.am, ссылаясь на свои источники.
«
"Сегодня Никол Пашинян навестил своего родственника в здании на улице Рубинянца, и во время посещения, по словам одного из жильцов, другой житель дома метнул в сторону Пашиняна из окна высотного здания, по всей видимости, яблоко. Таким образом, возможно, гражданин выразил свое недовольство Пашиняном", - пишет издание.
Отмечается, что в распоряжение издания попали кадры, на которых правоохранители пытаются найти этого человека, выяснить, что именно он кинул, метнул ли он яблоко специально в сторону Пашиняна или это было совпадением. Издание пишет, что в некоторых квартирах, по всей видимости, фактически проводятся обыски, жители встревожены.
Полиция ситуацию не прокомментировала, говорится в сообщении.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Пашинян решил ступить на скользкий путь Саакашвили, считает эксперт
12 июля, 14:07
 
В миреЕреванАрменияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала