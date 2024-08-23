https://ria.ru/20240823/ekzameny-1968056277.html

Минобрнауки рекомендовано изменить процедуру экзаменов для мигрантов

Минобрнауки рекомендовано изменить процедуру экзаменов для мигрантов - РИА Новости, 23.08.2024

Минобрнауки рекомендовано изменить процедуру экзаменов для мигрантов

МВД рекомендовало Минобрнауки РФ изменить прием экзаменов по русскому для мигрантов и выдачи сертификатов в целях снижения коррупционных рисков, сообщила РИА... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:10

2024-08-23T15:10

2024-08-23T15:55

общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

социальный навигатор

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. МВД рекомендовало Минобрнауки РФ изменить прием экзаменов по русскому для мигрантов и выдачи сертификатов в целях снижения коррупционных рисков, сообщила РИА Новости пресс-служба министерства.МВД России письмом от 7 августа 2024 года в Минобрнауки направило протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 1 июля 2024 года."Минобрнауки России рекомендовано во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопрос об изменении действующего порядка приема экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, проверки их результатов и выдачи на их основе сертификатов в целях снижения коррупционных рисков", - говорится в сообщении.Уточняется, что необходимо также проработать установление обязательной фиксации с помощью средств видеозаписи письменной части процедуры сдачи экзамена, а также введения альтернативных оснований для аннулирования сертификатов.В министерстве отметили, что, помимо прочего, необходимо установить единую стоимость проведения экзамена по русскому для мигрантов на всей территории РФ.В результате ранее предпринятых мер уже удалось усилить контроль за соблюдением процедуры проведения экзамена, что привело к десятикратному (с 3% до 30%) приросту количества иностранных граждан, не сдавших экзамен. В качестве дополнительной меры Минобрнауки России были разработаны и направлены в организации, проводящие экзамен, методические рекомендации.

https://ria.ru/20240822/migranty-1967725155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), социальный навигатор