https://ria.ru/20240823/eks-glava-1968065968.html

Задержанный экс-глава района Бурятии отправится по контракту в зону СВО

Задержанный экс-глава района Бурятии отправится по контракту в зону СВО - РИА Новости, 23.08.2024

Задержанный экс-глава района Бурятии отправится по контракту в зону СВО

Экс-глава Бичурского района Бурятии Василий Смолин, обвиняемый в избиении 51-летнего мужчины, в результате чего тот умер, подписал контракт с Минобороны РФ и... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:52

2024-08-23T15:52

2024-08-23T15:52

происшествия

россия

бичурский район

следственный комитет россии (ск рф)

сво

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УЛАН-УДЭ, 23 авг – РИА Новости. Экс-глава Бичурского района Бурятии Василий Смолин, обвиняемый в избиении 51-летнего мужчины, в результате чего тот умер, подписал контракт с Минобороны РФ и отправится в зону СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК РФ. Смолин задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего). По данным следствия, 3 декабря 2023 года двое мужчин поссорились, один три раза ударил кулаком по голове другого. В результате побоев потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез обвиняемый, сообщив, что мужчина якобы упал с кровати. "Поступило ходатайство об освобождении из-под стражи обвиняемого в связи с заключением им в период мобилизации контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Данное ходатайство удовлетворено в соответствии с пунктом 3.1 части 1 статьи 208 УПК РФ", - рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК. Отмечается, что заключение контракта о прохождении военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время является основанием для приостановления предварительного следствия. В ведомстве отметили, что в ходе допросов давать показания обвиняемый отказался, свою вину не признал.

https://ria.ru/20240214/arest-1927223894.html

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бичурский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

происшествия, россия, бичурский район, следственный комитет россии (ск рф), сво