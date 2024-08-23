https://ria.ru/20240823/eks-glava-1968065968.html
Задержанный экс-глава района Бурятии отправится по контракту в зону СВО
Задержанный экс-глава района Бурятии отправится по контракту в зону СВО - РИА Новости, 23.08.2024
Задержанный экс-глава района Бурятии отправится по контракту в зону СВО
Экс-глава Бичурского района Бурятии Василий Смолин, обвиняемый в избиении 51-летнего мужчины, в результате чего тот умер, подписал контракт с Минобороны РФ и... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:52
2024-08-23T15:52
2024-08-23T15:52
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 23 авг – РИА Новости. Экс-глава Бичурского района Бурятии Василий Смолин, обвиняемый в избиении 51-летнего мужчины, в результате чего тот умер, подписал контракт с Минобороны РФ и отправится в зону СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК РФ. Смолин задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего). По данным следствия, 3 декабря 2023 года двое мужчин поссорились, один три раза ударил кулаком по голове другого. В результате побоев потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез обвиняемый, сообщив, что мужчина якобы упал с кровати. "Поступило ходатайство об освобождении из-под стражи обвиняемого в связи с заключением им в период мобилизации контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Данное ходатайство удовлетворено в соответствии с пунктом 3.1 части 1 статьи 208 УПК РФ", - рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК. Отмечается, что заключение контракта о прохождении военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время является основанием для приостановления предварительного следствия. В ведомстве отметили, что в ходе допросов давать показания обвиняемый отказался, свою вину не признал.
https://ria.ru/20240214/arest-1927223894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, бичурский район, следственный комитет россии (ск рф), сво
Происшествия, Россия, Бичурский район, Следственный комитет России (СК РФ), СВО
Задержанный экс-глава района Бурятии отправится по контракту в зону СВО
Задержанный экс-глава Бичурского района Бурятии подписал контракт с Минобороны
УЛАН-УДЭ, 23 авг – РИА Новости. Экс-глава Бичурского района Бурятии Василий Смолин, обвиняемый в избиении 51-летнего мужчины, в результате чего тот умер, подписал контракт с Минобороны РФ и отправится в зону СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Смолин задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего). По данным следствия, 3 декабря 2023 года двое мужчин поссорились, один три раза ударил кулаком по голове другого. В результате побоев потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез обвиняемый, сообщив, что мужчина якобы упал с кровати.
«
"Поступило ходатайство об освобождении из-под стражи обвиняемого в связи с заключением им в период мобилизации контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Данное ходатайство удовлетворено в соответствии с пунктом 3.1 части 1 статьи 208 УПК РФ", - рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК.
Отмечается, что заключение контракта о прохождении военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время является основанием для приостановления предварительного следствия.
В ведомстве отметили, что в ходе допросов давать показания обвиняемый отказался, свою вину не признал.