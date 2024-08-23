https://ria.ru/20240823/eks-deputat-1968095078.html

Экс-депутат Рады рассказал об отказе заключенных воевать за Украину

Экс-депутат Рады рассказал об отказе заключенных воевать за Украину - РИА Новости, 23.08.2024

Экс-депутат Рады рассказал об отказе заключенных воевать за Украину

Часть мобилизованных в ВСУ украинских заключенных подписывают контракт только для того, чтобы выбраться на свободу, после этого они отказываются воевать, заявил РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:52

2024-08-23T16:52

2024-08-23T17:02

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

денис малюська

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Часть мобилизованных в ВСУ украинских заключенных подписывают контракт только для того, чтобы выбраться на свободу, после этого они отказываются воевать, заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, его слова приводит газета inews. "Если они прибывают в район ближнего боя, они иногда отказываются сражаться, а это тогда юридический тупик", — сказал Луценко, который сейчас служит в украинской армии.Как отметил экс-депутат, некоторые "умники" среди заключенных просто притворяются, что хотят воевать за Украину, чтобы выйти на свободу. Владимир Зеленский ранее подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ пожелали около четырех тысяч заключенных. В середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции республики Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации. В конце июля газета The Guardian сообщила, что около 3,8 тысячи украинских заключенных были освобождены досрочно в рамках одобренного на Украине закона о мобилизации, чтобы восполнить бреши в рядах ВСУ.

https://ria.ru/20240823/mwm-1967999284.html

https://ria.ru/20240823/ukraina-1967939158.html

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в мире, украина, игорь луценко, вооруженные силы украины, владимир зеленский, денис малюська, верховная рада украины