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Экс-депутат Рады рассказал об отказе заключенных воевать за Украину - РИА Новости, 23.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:52 23.08.2024 (обновлено: 17:02 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/eks-deputat-1968095078.html
Экс-депутат Рады рассказал об отказе заключенных воевать за Украину
Экс-депутат Рады рассказал об отказе заключенных воевать за Украину - РИА Новости, 23.08.2024
Экс-депутат Рады рассказал об отказе заключенных воевать за Украину
Часть мобилизованных в ВСУ украинских заключенных подписывают контракт только для того, чтобы выбраться на свободу, после этого они отказываются воевать, заявил РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:52
2024-08-23T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
игорь луценко
вооруженные силы украины
владимир зеленский
денис малюська
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Часть мобилизованных в ВСУ украинских заключенных подписывают контракт только для того, чтобы выбраться на свободу, после этого они отказываются воевать, заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, его слова приводит газета inews. &quot;Если они прибывают в район ближнего боя, они иногда отказываются сражаться, а это тогда юридический тупик&quot;, — сказал Луценко, который сейчас служит в украинской армии.Как отметил экс-депутат, некоторые "умники" среди заключенных просто притворяются, что хотят воевать за Украину, чтобы выйти на свободу. Владимир Зеленский ранее подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ пожелали около четырех тысяч заключенных. В середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции республики Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации. В конце июля газета The Guardian сообщила, что около 3,8 тысячи украинских заключенных были освобождены досрочно в рамках одобренного на Украине закона о мобилизации, чтобы восполнить бреши в рядах ВСУ.
https://ria.ru/20240823/mwm-1967999284.html
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в мире, украина, игорь луценко, вооруженные силы украины, владимир зеленский, денис малюська, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Игорь Луценко, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Денис Малюська, Верховная Рада Украины
Экс-депутат Рады рассказал об отказе заключенных воевать за Украину

Экс-депутат Рады Луценко: мобилизованные в ВСУ заключенные отказываются воевать

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Часть мобилизованных в ВСУ украинских заключенных подписывают контракт только для того, чтобы выбраться на свободу, после этого они отказываются воевать, заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, его слова приводит газета inews.
«

"Если они прибывают в район ближнего боя, они иногда отказываются сражаться, а это тогда юридический тупик", — сказал Луценко, который сейчас служит в украинской армии.

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Как отметил экс-депутат, некоторые "умники" среди заключенных просто притворяются, что хотят воевать за Украину, чтобы выйти на свободу.
Владимир Зеленский ранее подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ пожелали около четырех тысяч заключенных.
В середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции республики Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.
В конце июля газета The Guardian сообщила, что около 3,8 тысячи украинских заключенных были освобождены досрочно в рамках одобренного на Украине закона о мобилизации, чтобы восполнить бреши в рядах ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИгорь ЛуценкоВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийДенис МалюськаВерховная Рада Украины
 
 
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