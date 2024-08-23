https://ria.ru/20240823/egipet-1968107582.html
В Египте обнаружили астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры
В Египте обнаружили астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры - РИА Новости, 23.08.2024
В Египте обнаружили астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры
Археологи обнаружили в ходе работ в провинции Кафр-эш-Шейх на севере Египта астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры, сообщило египетское министерство... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T17:26
2024-08-23T17:26
2024-08-23T17:26
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КАИР, 23 авг - РИА Новости. Археологи обнаружили в ходе работ в провинции Кафр-эш-Шейх на севере Египта астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры, сообщило египетское министерство туризма и древностей. "Египетская археологическая миссия Высшего совета по древностям, работающая в храме Буто в районе Телль-эль-Фараин в провинции Кафр-эш-Шейх, обнаружила первую и крупнейшую астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры", - говорится в заявлении министерства. Отмечается, что обсерватория была построена из самана и использовалась для астрономических наблюдений, в том числе отслеживания движений Солнца и звезд. Как подчеркнул генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед, находка подтверждает умения и мастерство древних египтян в астрономии и определении солнечного календаря. Глава департамента египетских древностей Айман Ашмауи заявил, что площадь обнаруженной обсерватории составляет около 850 квадратных метров. Согласно заявлению министерства, археологическая миссия также обнаружила в ходе раскопок на территории обсерватории солнечные часы из камня, порядка десяти комнат, одна из которых представляла собой башню, и большой зал. На месте находки были найдены сделанная из серого гранита статуя жреца времен XXVI династии, ряд измерительных инструментов, изделия из фаянса и керамика, использовавшаяся в повседневной жизни и религиозных ритуалах. Ранее министерство сообщало, что археологи обнаружили кладбище римского периода в ходе раскопок в провинции Матрух на северо-западе Египта.
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египет, в мире
В Египте обнаружили астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры
На севере Египта обнаружили астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры
КАИР, 23 авг - РИА Новости. Археологи обнаружили в ходе работ в провинции Кафр-эш-Шейх на севере Египта астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры, сообщило египетское министерство туризма и древностей.
«
"Египетская археологическая миссия Высшего совета по древностям, работающая в храме Буто в районе Телль-эль-Фараин в провинции Кафр-эш-Шейх, обнаружила первую и крупнейшую астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры", - говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что обсерватория была построена из самана и использовалась для астрономических наблюдений, в том числе отслеживания движений Солнца и звезд.
Как подчеркнул генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед, находка подтверждает умения и мастерство древних египтян в астрономии и определении солнечного календаря.
Глава департамента египетских древностей Айман Ашмауи заявил, что площадь обнаруженной обсерватории составляет около 850 квадратных метров.
Согласно заявлению министерства, археологическая миссия также обнаружила в ходе раскопок на территории обсерватории солнечные часы из камня, порядка десяти комнат, одна из которых представляла собой башню, и большой зал.
На месте находки были найдены сделанная из серого гранита статуя жреца времен XXVI династии, ряд измерительных инструментов, изделия из фаянса и керамика, использовавшаяся в повседневной жизни и религиозных ритуалах.
Ранее министерство сообщало, что археологи обнаружили кладбище римского периода в ходе раскопок в провинции Матрух на северо-западе Египта.