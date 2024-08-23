https://ria.ru/20240823/egipet-1968107582.html

В Египте обнаружили астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры

В Египте обнаружили астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры - РИА Новости, 23.08.2024

В Египте обнаружили астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры

Археологи обнаружили в ходе работ в провинции Кафр-эш-Шейх на севере Египта астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры, сообщило египетское министерство... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T17:26

2024-08-23T17:26

2024-08-23T17:26

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египет

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КАИР, 23 авг - РИА Новости. Археологи обнаружили в ходе работ в провинции Кафр-эш-Шейх на севере Египта астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры, сообщило египетское министерство туризма и древностей. "Египетская археологическая миссия Высшего совета по древностям, работающая в храме Буто в районе Телль-эль-Фараин в провинции Кафр-эш-Шейх, обнаружила первую и крупнейшую астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры", - говорится в заявлении министерства. Отмечается, что обсерватория была построена из самана и использовалась для астрономических наблюдений, в том числе отслеживания движений Солнца и звезд. Как подчеркнул генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед, находка подтверждает умения и мастерство древних египтян в астрономии и определении солнечного календаря. Глава департамента египетских древностей Айман Ашмауи заявил, что площадь обнаруженной обсерватории составляет около 850 квадратных метров. Согласно заявлению министерства, археологическая миссия также обнаружила в ходе раскопок на территории обсерватории солнечные часы из камня, порядка десяти комнат, одна из которых представляла собой башню, и большой зал. На месте находки были найдены сделанная из серого гранита статуя жреца времен XXVI династии, ряд измерительных инструментов, изделия из фаянса и керамика, использовавшаяся в повседневной жизни и религиозных ритуалах. Ранее министерство сообщало, что археологи обнаружили кладбище римского периода в ходе раскопок в провинции Матрух на северо-западе Египта.

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https://ria.ru/20240822/kirgizija-1967828039.html

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