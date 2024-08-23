https://ria.ru/20240823/ege-1968138840.html

В ЕГЭ-2025 по русскому языку хотят запретить приводить примеры из комиксов

В ЕГЭ-2025 по русскому языку хотят запретить приводить примеры из комиксов - РИА Новости, 23.08.2024

В ЕГЭ-2025 по русскому языку хотят запретить приводить примеры из комиксов

Школьникам планируют запретить в ЕГЭ-2025 по русскому языку в части сочинения приводить примеры из комиксов, аниме, фанфиков и компьютерных игр, сообщил... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:47

2024-08-23T18:47

2024-08-23T18:47

основной государственный экзамен (огэ)

россия

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Школьникам планируют запретить в ЕГЭ-2025 по русскому языку в части сочинения приводить примеры из комиксов, аниме, фанфиков и компьютерных игр, сообщил Федеральный институт педагогических измерений. Организация опубликовала на своем сайте проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 2025 году. "В формулировке задания 27 (развёрнутый ответ) указана проблема и требуется дать комментарий авторской позиции по проблеме. При обосновании своего отношения к позиции автора не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра", - говорится в сообщении. Ранее идентичный запрет предложили ввести в ОГЭ-2025.

https://ria.ru/20240815/ege-1966294024.html

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основной государственный экзамен (огэ), россия, единый государственный экзамен (егэ)