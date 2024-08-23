https://ria.ru/20240823/dvigatel-1967922145.html

В МАИ рассказали о варп-двигателе

В МАИ рассказали о варп-двигателе - РИА Новости, 23.08.2024

В МАИ рассказали о варп-двигателе

Двигатель искажения (варп-двигатель) нового поколения, основанный на создании сверхмощного гравитационного поля, позволит человечеству перевозить готовые... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T01:12

2024-08-23T01:12

2024-08-23T01:12

наука

космос - риа наука

земля

константин циолковский

московский авиационный институт

наука

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Двигатель искажения (варп-двигатель) нового поколения, основанный на создании сверхмощного гравитационного поля, позволит человечеству перевозить готовые поселения в другие звёздные системы, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры "Космические системы и ракетостроение" МАИ Иван Рудой. "При работе варп-двигателя нет выброса вещества и ускорения, как на классических ракетах. Напомню, что варп-концепт – это деформация пространства-времени вокруг корабля. То есть, если всё сконструировано правильно, экипаж не будет ощущать перегрузок", - сказал Рудой. "Благодаря этому люди смогут строить бесконечно хрупкие и тонкие модули на орбите Земли, выращивать там растения, строить небольшие поселения, а затем буксировать всё это варп-двигателем в другую звёздную систему – делать всё то, о чём когда-то мечтал Константин Циолковский. Нам срочно нужен такой двигатель!" - добавил он. Рудой рассказал, что принцип работы такого двигателя заключается в том, что он не толкает сам космический корабль, как это делают привычные реактивные двигатели на химическом топливе, а искажает пространство вокруг, за счёт чего корабль стремительно передвигается и одной точки в другую. Сотрудник МАИ напомнил, что в 90-е годы мексиканский физик Мигель Алькубьерре предположил, что варп-двигатель можно построить только при условии, что он будет работать в том числе с так называемой тёмной энергией. Выводы Алькубьерре подверглись критике, основанной на том, что тёмной энергии может и вовсе не существовать. При этом, по словам Рудого, недавно появилась разработка исследователей группы Applied Physics, которая представляет собой варп-пузырь, работающий на гравитационных методах без привлечения тёмной энергии. Единственным препятствием для реализации такой модели является то, что учёные пока не понимают, как эффективно и безопасно генерировать энергию варп-двигателя, хранить её и управлять ею так, чтобы не подвергать опасности экипаж. "Управлять пространством-временем, чтобы совершать быстрые межпланетные и даже межгалактические перелёты, – это действительно давняя мечта человечества. Сегодня на ракетах с химическим топливом нам нужно несколько месяцев чтобы долететь до ближайшей планеты. Из-за ограничений возникают большие вопросы: как прокормить экипаж, как не допустить деградации тела в невесомости и защитить его от радиации. Если бы мы долетали до соседней планеты не за полгода, а за день, все эти проблемы сразу бы отпали", - отметил сотрудник университета.

https://ria.ru/20240217/buksir-1927904885.html

https://ria.ru/20240822/nauka-1967543515.html

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космос - риа наука, земля, константин циолковский, московский авиационный институт, наука