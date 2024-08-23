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Гендиректор "Тюменской строительной компании" погиб в ДТП - РИА Новости, 23.08.2024
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09:47 23.08.2024 (обновлено: 11:36 23.08.2024)
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Гендиректор "Тюменской строительной компании" погиб в ДТП
Гендиректор "Тюменской строительной компании" погиб в ДТП - РИА Новости, 23.08.2024
Гендиректор "Тюменской строительной компании" погиб в ДТП
Генеральный директор "Тюменской строительной компании" Михаил Родин погиб в ДТП, говорится в сообщении Союза строителей Тюменской области. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T09:47
2024-08-23T11:36
тюменская область
происшествия
общество
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Генеральный директор "Тюменской строительной компании" Михаил Родин погиб в ДТП, говорится в сообщении Союза строителей Тюменской области.&quot;В результате полученных в автомобильной аварии травм, на 74-м году жизни скончался известный тюменский строитель и общественный деятель Михаил Иванович Родин&quot;, — говорится в публикации.Прощание с бизнесменом пройдет 23 августа.Михаил Родин родился 25 мая 1951 года в Рязанской области, а в Тюмень переехал в 1970-м. Предприниматель занимал должность гендиректора "Тюменской строительной компании" с 1992 года, а в 2013 году стал председателем комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Общественной палаты Тюменской области. За свою деятельность Родин был удостоен медали "За развитие и освоение недр Тюменского нефтегазового комплекса", а также почетного звания "Почетный строитель Тюменской области".
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тюменская область, происшествия, общество
Тюменская область, Происшествия, Общество
Гендиректор "Тюменской строительной компании" погиб в ДТП

Гендиректор "Тюменской строительной компании" Михаил Родин погиб в аварии

© Фото : Союз cтроителей Тюменской областиГендиректор "Тюменской строительной компании" Михаил Родин
Гендиректор Тюменской строительной компании Михаил Родин - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Союз cтроителей Тюменской области
Гендиректор "Тюменской строительной компании" Михаил Родин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Генеральный директор "Тюменской строительной компании" Михаил Родин погиб в ДТП, говорится в сообщении Союза строителей Тюменской области.
«

"В результате полученных в автомобильной аварии травм, на 74-м году жизни скончался известный тюменский строитель и общественный деятель Михаил Иванович Родин", — говорится в публикации.

Прощание с бизнесменом пройдет 23 августа.
Михаил Родин родился 25 мая 1951 года в Рязанской области, а в Тюмень переехал в 1970-м. Предприниматель занимал должность гендиректора "Тюменской строительной компании" с 1992 года, а в 2013 году стал председателем комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Общественной палаты Тюменской области.
За свою деятельность Родин был удостоен медали "За развитие и освоение недр Тюменского нефтегазового комплекса", а также почетного звания "Почетный строитель Тюменской области".
 
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