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Гендиректор "Тюменской строительной компании" погиб в ДТП

Гендиректор "Тюменской строительной компании" погиб в ДТП - РИА Новости, 23.08.2024

Гендиректор "Тюменской строительной компании" погиб в ДТП

Генеральный директор "Тюменской строительной компании" Михаил Родин погиб в ДТП, говорится в сообщении Союза строителей Тюменской области. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T09:47

2024-08-23T09:47

2024-08-23T11:36

тюменская область

происшествия

общество

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Генеральный директор "Тюменской строительной компании" Михаил Родин погиб в ДТП, говорится в сообщении Союза строителей Тюменской области."В результате полученных в автомобильной аварии травм, на 74-м году жизни скончался известный тюменский строитель и общественный деятель Михаил Иванович Родин", — говорится в публикации.Прощание с бизнесменом пройдет 23 августа.Михаил Родин родился 25 мая 1951 года в Рязанской области, а в Тюмень переехал в 1970-м. Предприниматель занимал должность гендиректора "Тюменской строительной компании" с 1992 года, а в 2013 году стал председателем комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Общественной палаты Тюменской области. За свою деятельность Родин был удостоен медали "За развитие и освоение недр Тюменского нефтегазового комплекса", а также почетного звания "Почетный строитель Тюменской области".

тюменская область

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2024

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тюменская область, происшествия, общество