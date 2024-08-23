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БПЛА поразили два передатчика Starlink и пехоту ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.08.2024
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05:09 23.08.2024 (обновлено: 09:08 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/drony-1967931358.html
БПЛА поразили два передатчика Starlink и пехоту ВСУ в Запорожской области
БПЛА поразили два передатчика Starlink и пехоту ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.08.2024
БПЛА поразили два передатчика Starlink и пехоту ВСУ в Запорожской области
Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск "Днепр" поразили два передатчика системы спутниковой связи Starlink и пехоту ВСУ на ореховском направлении в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T05:09
2024-08-23T09:08
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск "Днепр" поразили два передатчика системы спутниковой связи Starlink и пехоту ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор FPV-дрона с позывным "Викинг". "Поразили два передатчика системы спутниковой связи Starlink и пехоту противника, укрывшуюся в блиндажах и окопах", — сказал он. По словам военнослужащего, значение БПЛА в современном бою постоянно растет, появляются новые модели беспилотников и тактические приемы их применения. Операторы ведут разведку 24 часа в сутки, определяя местоположение техники, огневых средств и личного состава ВСУ. "Чтобы далеко улететь в тыл противника для разведки, нужны усилители сигналов, антенны и двойные батарейки, технологии не стоят на месте, поэтому нам все время приходится импровизировать", — рассказал "Викинг". Он отметил, что активное использование разведывательных и ударных БПЛА, в том числе FPV-дронов, позволяет сохранять жизни штурмовиков и разведчиков, которые действуют в непосредственной близости к противнику.
https://ria.ru/20240823/razgrom-1967929525.html
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Работа операторов БПЛА в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск "Днепр" поразили два передатчика системы спутниковой связи Starlink и пехоту ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор FPV-дрона с позывным "Викинг".
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
БПЛА поразили два передатчика Starlink и пехоту ВСУ в Запорожской области

Дроны поразили передатчики Starlink и пехоту ВСУ на Ореховском направлении

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск "Днепр" поразили два передатчика системы спутниковой связи Starlink и пехоту ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор FPV-дрона с позывным "Викинг".
"Поразили два передатчика системы спутниковой связи Starlink и пехоту противника, укрывшуюся в блиндажах и окопах", — сказал он.
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По словам военнослужащего, значение БПЛА в современном бою постоянно растет, появляются новые модели беспилотников и тактические приемы их применения. Операторы ведут разведку 24 часа в сутки, определяя местоположение техники, огневых средств и личного состава ВСУ. "Чтобы далеко улететь в тыл противника для разведки, нужны усилители сигналов, антенны и двойные батарейки, технологии не стоят на месте, поэтому нам все время приходится импровизировать", — рассказал "Викинг".
Он отметил, что активное использование разведывательных и ударных БПЛА, в том числе FPV-дронов, позволяет сохранять жизни штурмовиков и разведчиков, которые действуют в непосредственной близости к противнику.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
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