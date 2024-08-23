https://ria.ru/20240823/drony-1967931358.html

БПЛА поразили два передатчика Starlink и пехоту ВСУ в Запорожской области

БПЛА поразили два передатчика Starlink и пехоту ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.08.2024

БПЛА поразили два передатчика Starlink и пехоту ВСУ в Запорожской области

Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск "Днепр" поразили два передатчика системы спутниковой связи Starlink и пехоту ВСУ на ореховском направлении в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T05:09

2024-08-23T05:09

2024-08-23T09:08

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967945716_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_26666d19eb2092fb19fce6036b4bf0ea.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск "Днепр" поразили два передатчика системы спутниковой связи Starlink и пехоту ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор FPV-дрона с позывным "Викинг". "Поразили два передатчика системы спутниковой связи Starlink и пехоту противника, укрывшуюся в блиндажах и окопах", — сказал он. По словам военнослужащего, значение БПЛА в современном бою постоянно растет, появляются новые модели беспилотников и тактические приемы их применения. Операторы ведут разведку 24 часа в сутки, определяя местоположение техники, огневых средств и личного состава ВСУ. "Чтобы далеко улететь в тыл противника для разведки, нужны усилители сигналов, антенны и двойные батарейки, технологии не стоят на месте, поэтому нам все время приходится импровизировать", — рассказал "Викинг". Он отметил, что активное использование разведывательных и ударных БПЛА, в том числе FPV-дронов, позволяет сохранять жизни штурмовиков и разведчиков, которые действуют в непосредственной близости к противнику.

https://ria.ru/20240823/razgrom-1967929525.html

https://ria.ru/20240823/vsu-1967927084.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа операторов БПЛА в Запорожской области МЕЛИТОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск "Днепр" поразили два передатчика системы спутниковой связи Starlink и пехоту ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор FPV-дрона с позывным "Викинг". 2024-08-23T05:09 true PT1M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия