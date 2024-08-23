https://ria.ru/20240823/dombay-1967954177.html

Прокуратура организовала проверку из-за пожара в Домбае

Прокуратура организовала проверку из-за пожара в Домбае - РИА Новости, 23.08.2024

Прокуратура организовала проверку из-за пожара в Домбае

Прокуратура организовала проверку по факту возникновения лесного пожара в Домбае, спасатели МЧС России вызволили из зоны возгорания 236 человек, среди которых... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T09:44

2024-08-23T09:44

2024-08-23T10:37

происшествия

домбай

россия

карачаевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту возникновения лесного пожара в Домбае, спасатели МЧС России вызволили из зоны возгорания 236 человек, среди которых 43 ребенка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Карачаево-Черкесской республики. Ранее сообщалось, что спасатели вывели туристов из лесного пожара в Домбае, из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. Спасатели МЧС России вывели 236 человека, среди которых 43 ребенка. "Прокуратура Карачаевского района организовала проверку по факту возникновения лесного пожара, произошедшего 22 августа 2024 в Гоначхирского ущелья. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами требований законодательства о профилактике и предотвращении лесных пожаров, а также о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240822/pozhar--1967917684.html

https://ria.ru/20240822/pozhar-1967910365.html

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карачаевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, домбай, россия, карачаевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)