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Прокуратура организовала проверку из-за пожара в Домбае - РИА Новости, 23.08.2024
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09:44 23.08.2024 (обновлено: 10:37 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/dombay-1967954177.html
Прокуратура организовала проверку из-за пожара в Домбае
Прокуратура организовала проверку из-за пожара в Домбае - РИА Новости, 23.08.2024
Прокуратура организовала проверку из-за пожара в Домбае
Прокуратура организовала проверку по факту возникновения лесного пожара в Домбае, спасатели МЧС России вызволили из зоны возгорания 236 человек, среди которых... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T09:44
2024-08-23T10:37
происшествия
домбай
россия
карачаевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту возникновения лесного пожара в Домбае, спасатели МЧС России вызволили из зоны возгорания 236 человек, среди которых 43 ребенка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Карачаево-Черкесской республики. Ранее сообщалось, что спасатели вывели туристов из лесного пожара в Домбае, из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. Спасатели МЧС России вывели 236 человека, среди которых 43 ребенка. "Прокуратура Карачаевского района организовала проверку по факту возникновения лесного пожара, произошедшего 22 августа 2024 в Гоначхирского ущелья. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами требований законодательства о профилактике и предотвращении лесных пожаров, а также о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240822/pozhar--1967917684.html
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происшествия, домбай, россия, карачаевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Домбай, Россия, Карачаевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура организовала проверку из-за пожара в Домбае

Прокуратура проведет проверку из-за пожара в Домбае, откуда вывезли 236 человек

© Фото : МЧС Карачаево-Черкесии/TelegramЛиквидация лесного пожара в горном ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии. 22 августа 2024
Ликвидация лесного пожара в горном ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : МЧС Карачаево-Черкесии/Telegram
Ликвидация лесного пожара в горном ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии. 22 августа 2024
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту возникновения лесного пожара в Домбае, спасатели МЧС России вызволили из зоны возгорания 236 человек, среди которых 43 ребенка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Карачаево-Черкесской республики.
Ранее сообщалось, что спасатели вывели туристов из лесного пожара в Домбае, из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. Спасатели МЧС России вывели 236 человека, среди которых 43 ребенка.
Ликвидация лесного пожара в горном ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Вчера, 23:58
"Прокуратура Карачаевского района организовала проверку по факту возникновения лесного пожара, произошедшего 22 августа 2024 в Гоначхирского ущелья. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами требований законодательства о профилактике и предотвращении лесных пожаров, а также о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.
Сотрудник пожарной службы МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В Донецке при тушении пожара после обстрела пострадали сотрудники МЧС
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ПроисшествияДомбайРоссияКарачаевский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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