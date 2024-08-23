https://ria.ru/20240823/dolgoletie-1968030697.html

Женщина в 106 лет раскрыла неожиданный секрет долголетия

Женщина в 106 лет раскрыла неожиданный секрет долголетия - РИА Новости, 23.08.2024

Женщина в 106 лет раскрыла неожиданный секрет долголетия

Жительница Великобритании Мэри Спирс, которой исполнилось уже 106 лет, назвала одиночество и чувство юмора причинами своего долголетия, ее слова приводит... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:05

2024-08-23T14:05

2024-08-23T14:11

великобритания

в мире

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Жительница Великобритании Мэри Спирс, которой исполнилось уже 106 лет, назвала одиночество и чувство юмора причинами своего долголетия, ее слова приводит издание Daily Record."Отмечая свой знаменательный 106-й день рождения, Мэри объясняет свое долголетие весельем и жизнью, свободной от супружеских забот. Она не из тех, кто гоняется за мужчинами, и может похвастаться живым чувством юмора, которое помогало ей проходить как счастливые, так и меланхоличные периоды жизни", — говорится в статье.Как пишет издание, Мэри была влюблена в военнослужащего Королевских ВВС, с которым познакомилась в разгар Второй мировой войны, но он трагически погиб вскоре после их встречи. В результате она выбрала одинокую жизнь с двумя сестрами, которые тоже потеряли своих возлюбленных во время войны и остались незамужними.Мэри также рассказала, что она не пьет и не курит, живя день за днем, минуту за минутой, и не замечая, что они копятся.

https://ria.ru/20231221/dolgoletie-1916909581.html

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