Женщина в 106 лет раскрыла неожиданный секрет долголетия
Жительница Великобритании назвала одиночество секретом долголетия
© The Gingerwigs City Gifts Жительница Великобритании Мэри Спирс
© The Gingerwigs City Gifts
Жительница Великобритании Мэри Спирс. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Жительница Великобритании Мэри Спирс, которой исполнилось уже 106 лет, назвала одиночество и чувство юмора причинами своего долголетия, ее слова приводит издание Daily Record.
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"Отмечая свой знаменательный 106-й день рождения, Мэри объясняет свое долголетие весельем и жизнью, свободной от супружеских забот. Она не из тех, кто гоняется за мужчинами, и может похвастаться живым чувством юмора, которое помогало ей проходить как счастливые, так и меланхоличные периоды жизни", — говорится в статье.
Как пишет издание, Мэри была влюблена в военнослужащего Королевских ВВС, с которым познакомилась в разгар Второй мировой войны, но он трагически погиб вскоре после их встречи. В результате она выбрала одинокую жизнь с двумя сестрами, которые тоже потеряли своих возлюбленных во время войны и остались незамужними.
Мэри также рассказала, что она не пьет и не курит, живя день за днем, минуту за минутой, и не замечая, что они копятся.
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