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Женщина в 106 лет раскрыла неожиданный секрет долголетия - РИА Новости, 23.08.2024
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14:05 23.08.2024 (обновлено: 14:11 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/dolgoletie-1968030697.html
Женщина в 106 лет раскрыла неожиданный секрет долголетия
Женщина в 106 лет раскрыла неожиданный секрет долголетия - РИА Новости, 23.08.2024
Женщина в 106 лет раскрыла неожиданный секрет долголетия
Жительница Великобритании Мэри Спирс, которой исполнилось уже 106 лет, назвала одиночество и чувство юмора причинами своего долголетия, ее слова приводит... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:05
2024-08-23T14:11
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Жительница Великобритании Мэри Спирс, которой исполнилось уже 106 лет, назвала одиночество и чувство юмора причинами своего долголетия, ее слова приводит издание Daily Record."Отмечая свой знаменательный 106-й день рождения, Мэри объясняет свое долголетие весельем и жизнью, свободной от супружеских забот. Она не из тех, кто гоняется за мужчинами, и может похвастаться живым чувством юмора, которое помогало ей проходить как счастливые, так и меланхоличные периоды жизни", — говорится в статье.Как пишет издание, Мэри была влюблена в военнослужащего Королевских ВВС, с которым познакомилась в разгар Второй мировой войны, но он трагически погиб вскоре после их встречи. В результате она выбрала одинокую жизнь с двумя сестрами, которые тоже потеряли своих возлюбленных во время войны и остались незамужними.Мэри также рассказала, что она не пьет и не курит, живя день за днем, минуту за минутой, и не замечая, что они копятся.
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великобритания, в мире
Великобритания, В мире
Женщина в 106 лет раскрыла неожиданный секрет долголетия

Жительница Великобритании назвала одиночество секретом долголетия

© The Gingerwigs City Gifts Жительница Великобритании Мэри Спирс
 Жительница Великобритании Мэри Спирс - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© The Gingerwigs City Gifts
Жительница Великобритании Мэри Спирс. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Жительница Великобритании Мэри Спирс, которой исполнилось уже 106 лет, назвала одиночество и чувство юмора причинами своего долголетия, ее слова приводит издание Daily Record.
«
"Отмечая свой знаменательный 106-й день рождения, Мэри объясняет свое долголетие весельем и жизнью, свободной от супружеских забот. Она не из тех, кто гоняется за мужчинами, и может похвастаться живым чувством юмора, которое помогало ей проходить как счастливые, так и меланхоличные периоды жизни", — говорится в статье.
Как пишет издание, Мэри была влюблена в военнослужащего Королевских ВВС, с которым познакомилась в разгар Второй мировой войны, но он трагически погиб вскоре после их встречи. В результате она выбрала одинокую жизнь с двумя сестрами, которые тоже потеряли своих возлюбленных во время войны и остались незамужними.
Мэри также рассказала, что она не пьет и не курит, живя день за днем, минуту за минутой, и не замечая, что они копятся.
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