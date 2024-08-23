Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли главный фактор, действующий против Украины в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/doktorou-1968160027.html
В США раскрыли главный фактор, действующий против Украины в Курской области
В США раскрыли главный фактор, действующий против Украины в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
В США раскрыли главный фактор, действующий против Украины в Курской области
ВСУ попали в отчаянную ситуацию в Курской области, пойдя в атаку без поддержки с воздуха и возможности защиты от воздушных атак, заявил американский политолог,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T20:44
2024-08-23T20:44
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
сша
валерий герасимов
вооруженные силы украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967657105_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_4f6a1f93c0e04bc49d9b32733550185f.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ попали в отчаянную ситуацию в Курской области, пойдя в атаку без поддержки с воздуха и возможности защиты от воздушных атак, заявил американский политолог, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging freedom."Самым важным фактором, действующим против украинцев, является отсутствие прикрытия с воздуха. ВСУ следуют военным практикам НАТО, но без господства в воздухе. В Курскую область направили множество "чудесной" техники, вроде танков Challenger и Bradley или американских бронемашин. Но вся она подвергается атакам вертолетов, не говоря уже о беспилотниках, артиллерии и планирующих бомбах, которые сбрасываются российскими бомбардировщиками на украинские позиции. Таким образом, ВСУ поставили себя в крайне отчаянную ситуацию", — сказал он.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240823/makgregor-1968119317.html
https://ria.ru/20240823/mirshaymer-1968072166.html
курская область
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967657105_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d510a09d7e60c3a0cdd5bf7e71957b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, россия, сша, валерий герасимов, вооруженные силы украины, евросоюз, нато, challenger 2 (танк), m2 bradley
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, США, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО, Challenger 2 (танк), M2 Bradley
В США раскрыли главный фактор, действующий против Украины в Курской области

Доктороу: ВСУ в Курской области не могут противостоять воздушным атакам РФ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ попали в отчаянную ситуацию в Курской области, пойдя в атаку без поддержки с воздуха и возможности защиты от воздушных атак, заявил американский политолог, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging freedom.
"Самым важным фактором, действующим против украинцев, является отсутствие прикрытия с воздуха. ВСУ следуют военным практикам НАТО, но без господства в воздухе. В Курскую область направили множество "чудесной" техники, вроде танков Challenger и Bradley или американских бронемашин. Но вся она подвергается атакам вертолетов, не говоря уже о беспилотниках, артиллерии и планирующих бомбах, которые сбрасываются российскими бомбардировщиками на украинские позиции. Таким образом, ВСУ поставили себя в крайне отчаянную ситуацию", — сказал он.
Вертолет Ка-52 наносит удар авиационными ракетами С-8 по бронированной военной технике подразделений ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области
Вчера, 17:49
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
"Они обречены". В США сделали громкое заявление о Курской области
Вчера, 15:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияСШАВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныЕвросоюзНАТОChallenger 2 (танк)M2 Bradley
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала