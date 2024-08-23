https://ria.ru/20240823/doktorou-1968160027.html

В США раскрыли главный фактор, действующий против Украины в Курской области

В США раскрыли главный фактор, действующий против Украины в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024

В США раскрыли главный фактор, действующий против Украины в Курской области

ВСУ попали в отчаянную ситуацию в Курской области, пойдя в атаку без поддержки с воздуха и возможности защиты от воздушных атак, заявил американский политолог,... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T20:44

2024-08-23T20:44

2024-08-23T20:44

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

сша

валерий герасимов

вооруженные силы украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967657105_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_4f6a1f93c0e04bc49d9b32733550185f.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ попали в отчаянную ситуацию в Курской области, пойдя в атаку без поддержки с воздуха и возможности защиты от воздушных атак, заявил американский политолог, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging freedom."Самым важным фактором, действующим против украинцев, является отсутствие прикрытия с воздуха. ВСУ следуют военным практикам НАТО, но без господства в воздухе. В Курскую область направили множество "чудесной" техники, вроде танков Challenger и Bradley или американских бронемашин. Но вся она подвергается атакам вертолетов, не говоря уже о беспилотниках, артиллерии и планирующих бомбах, которые сбрасываются российскими бомбардировщиками на украинские позиции. Таким образом, ВСУ поставили себя в крайне отчаянную ситуацию", — сказал он.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240823/makgregor-1968119317.html

https://ria.ru/20240823/mirshaymer-1968072166.html

курская область

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, россия, сша, валерий герасимов, вооруженные силы украины, евросоюз, нато, challenger 2 (танк), m2 bradley