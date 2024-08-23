https://ria.ru/20240823/doktorou-1968160027.html
В США раскрыли главный фактор, действующий против Украины в Курской области
В США раскрыли главный фактор, действующий против Украины в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
В США раскрыли главный фактор, действующий против Украины в Курской области
ВСУ попали в отчаянную ситуацию в Курской области, пойдя в атаку без поддержки с воздуха и возможности защиты от воздушных атак, заявил американский политолог,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T20:44
2024-08-23T20:44
2024-08-23T20:44
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
сша
валерий герасимов
вооруженные силы украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967657105_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_4f6a1f93c0e04bc49d9b32733550185f.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ попали в отчаянную ситуацию в Курской области, пойдя в атаку без поддержки с воздуха и возможности защиты от воздушных атак, заявил американский политолог, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging freedom."Самым важным фактором, действующим против украинцев, является отсутствие прикрытия с воздуха. ВСУ следуют военным практикам НАТО, но без господства в воздухе. В Курскую область направили множество "чудесной" техники, вроде танков Challenger и Bradley или американских бронемашин. Но вся она подвергается атакам вертолетов, не говоря уже о беспилотниках, артиллерии и планирующих бомбах, которые сбрасываются российскими бомбардировщиками на украинские позиции. Таким образом, ВСУ поставили себя в крайне отчаянную ситуацию", — сказал он.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240823/makgregor-1968119317.html
https://ria.ru/20240823/mirshaymer-1968072166.html
курская область
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967657105_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d510a09d7e60c3a0cdd5bf7e71957b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курская область, россия, сша, валерий герасимов, вооруженные силы украины, евросоюз, нато, challenger 2 (танк), m2 bradley
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, США, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО, Challenger 2 (танк), M2 Bradley
В США раскрыли главный фактор, действующий против Украины в Курской области
Доктороу: ВСУ в Курской области не могут противостоять воздушным атакам РФ