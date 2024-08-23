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Глава СК поручил возбудить дело после обращения участника СВО из Ставрополя
Глава СК поручил возбудить дело после обращения участника СВО из Ставрополя - РИА Новости, 24.08.2024
Глава СК поручил возбудить дело после обращения участника СВО из Ставрополя
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-23T15:37
2024-08-23T15:37
2024-08-24T01:38
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александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 23 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении военнослужащего из Ставрополя, сообщает СК РФ. Как отмечается, в СМИ размещено обращение участника СВО из Ставрополя, ставшего жертвой знакомого таксиста. Утверждается, что в апреле он, воспользовавшись мобильным телефоном военнослужащего, оформил на него крупный кредит, часть которого перечислил на свой банковский счет и до сих пор к ответственности не привлечен, а причиненный мужчине ущерб не возмещен."Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Николаевичу Иванову принять от пострадавшего заявление, возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", — говорится в сообщении.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20240219/izbienie-1928192926.html
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происшествия, россия, ставрополь, ставропольский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставрополь, Ставропольский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК поручил возбудить дело после обращения участника СВО из Ставрополя
Бастрыкин поручил возбудить дело после обмана таксистом участника СВО