https://ria.ru/20240823/delo-1968065677.html

Глава СК поручил возбудить дело после обращения участника СВО из Ставрополя

Глава СК поручил возбудить дело после обращения участника СВО из Ставрополя - РИА Новости, 24.08.2024

Глава СК поручил возбудить дело после обращения участника СВО из Ставрополя

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-23T15:37

2024-08-23T15:37

2024-08-24T01:38

происшествия

россия

ставрополь

ставропольский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 23 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении военнослужащего из Ставрополя, сообщает СК РФ. Как отмечается, в СМИ размещено обращение участника СВО из Ставрополя, ставшего жертвой знакомого таксиста. Утверждается, что в апреле он, воспользовавшись мобильным телефоном военнослужащего, оформил на него крупный кредит, часть которого перечислил на свой банковский счет и до сих пор к ответственности не привлечен, а причиненный мужчине ущерб не возмещен."Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Николаевичу Иванову принять от пострадавшего заявление, возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", — говорится в сообщении.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20240219/izbienie-1928192926.html

https://ria.ru/20240416/sk-1940323761.html

россия

ставрополь

ставропольский край

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происшествия, россия, ставрополь, ставропольский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)