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В Дагестане врачи вытащили из глаза мужчины 35 червей

В Дагестане врачи вытащили из глаза мужчины 35 червей - РИА Новости, 23.08.2024

В Дагестане врачи вытащили из глаза мужчины 35 червей

Врачи Республиканской офтальмологической больницы (РОБ) в Дагестане вытащили из глаза мужчины порядка 35 червей и сохранили ему зрение, сообщает медучреждение. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T21:33

2024-08-23T21:33

2024-08-23T21:33

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МАХАЧКАЛА, 23 авг - РИА Новости. Врачи Республиканской офтальмологической больницы (РОБ) в Дагестане вытащили из глаза мужчины порядка 35 червей и сохранили ему зрение, сообщает медучреждение. "Мужчина без определенного места жительства поступил в медучреждение из Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. Там врачи заметили у пациента выпадение червей из глаза и сразу же направили его в РОБ имени Х.О. Булача. Здесь бригада специалистов извлекла из глаза мужчины порядка 35 опарышей", – говорится в Telegram-канале больницы. По словам заведующей отделением травмы глаза Наиды Гойтиевой, личинки мух размером от 4 до 12 миллиметров буквально "объели" роговицу и верхний слой слизистой. Под местной анестезией врачи удалили их из глаза, после этого тщательно обработали орган зрения от инфекций. Она отметила, что помощь была оказана своевременно, и 55-летнему пациенту удалось сохранить зрение. Мужчина уже чувствует себя хорошо, здоровью его глаз ничего не угрожает.

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здоровье - общество, происшествия, россия, республика дагестан