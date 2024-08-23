https://ria.ru/20240823/chuvashija-1968063501.html

В Чувашии полицейские спасли из горящей квартиры двух малолетних детей

В Чувашии полицейские спасли из горящей квартиры двух малолетних детей - РИА Новости, 23.08.2024

В Чувашии полицейские спасли из горящей квартиры двух малолетних детей

Полицейские в Новочебоксарске в Чувашской Республике вынесли из горящей квартиры двух маленьких детей, сообщается на сайте МВД. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:31

2024-08-23T15:31

2024-08-23T15:42

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Полицейские в Новочебоксарске в Чувашской Республике вынесли из горящей квартиры двух маленьких детей, сообщается на сайте МВД.Информация о пожаре в доме на улице Молодежной поступила поздно вечером в среду. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы лейтенант полиции Владимир Федотов и прапорщик полиции Андриан Матвеев. "Огнем была охвачена квартира на первом этаже. Соседи сообщили патрульным, что внутри находятся маленькие дети в возрасте двух и четырех лет. Металлическая дверь в жилище была заперта, и ее никто не открывал. Местные жители молотком разбили окно на кухне и услышали внутри детские крики", — говорится в сообщении.Как уточняется, лейтенант Федотов попытался забраться внутрь, но в квартире раздался хлопок и его отбросило назад. Со второй попытки полицейский проник в задымленную квартиру, нашел детей, которые прятались в тумбочке под раковиной, и через окно передал их своему напарнику. Пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом, девочка также получила ожог ноги. Сейчас их жизням ничего не угрожает. При разбирательстве было установлено, что мать детей ушла в гости к подруге, заперев их одних. В отношении нее составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240821/spasenie-1967629393.html

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происшествия, новочебоксарск, чувашская республика (чувашия), россия, владимир федотов