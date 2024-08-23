В Чувашии полицейские спасли из горящей квартиры двух малолетних детей
В Чувашии полицейские вынесли из горящей квартиры двух маленьких детей
© Ирина Волк/TelegramПолицейские в Новочебоксарске Чувашской Республики вынесли из горящей квартиры двоих маленьких детей
Полицейские в Новочебоксарске Чувашской Республики вынесли из горящей квартиры двоих маленьких детей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Полицейские в Новочебоксарске в Чувашской Республике вынесли из горящей квартиры двух маленьких детей, сообщается на сайте МВД.
Информация о пожаре в доме на улице Молодежной поступила поздно вечером в среду. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы лейтенант полиции Владимир Федотов и прапорщик полиции Андриан Матвеев.
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"Огнем была охвачена квартира на первом этаже. Соседи сообщили патрульным, что внутри находятся маленькие дети в возрасте двух и четырех лет. Металлическая дверь в жилище была заперта, и ее никто не открывал. Местные жители молотком разбили окно на кухне и услышали внутри детские крики", — говорится в сообщении.
Как уточняется, лейтенант Федотов попытался забраться внутрь, но в квартире раздался хлопок и его отбросило назад. Со второй попытки полицейский проник в задымленную квартиру, нашел детей, которые прятались в тумбочке под раковиной, и через окно передал их своему напарнику.
Пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом, девочка также получила ожог ноги. Сейчас их жизням ничего не угрожает.
При разбирательстве было установлено, что мать детей ушла в гости к подруге, заперев их одних. В отношении нее составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию несовершеннолетних.
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