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В Чувашии полицейские спасли из горящей квартиры двух малолетних детей - РИА Новости, 23.08.2024
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Хорошие новости
 
15:31 23.08.2024 (обновлено: 15:42 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/chuvashija-1968063501.html
В Чувашии полицейские спасли из горящей квартиры двух малолетних детей
В Чувашии полицейские спасли из горящей квартиры двух малолетних детей - РИА Новости, 23.08.2024
В Чувашии полицейские спасли из горящей квартиры двух малолетних детей
Полицейские в Новочебоксарске в Чувашской Республике вынесли из горящей квартиры двух маленьких детей, сообщается на сайте МВД. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:31
2024-08-23T15:42
хорошие новости
происшествия
новочебоксарск
чувашская республика (чувашия)
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владимир федотов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Полицейские в Новочебоксарске в Чувашской Республике вынесли из горящей квартиры двух маленьких детей, сообщается на сайте МВД.Информация о пожаре в доме на улице Молодежной поступила поздно вечером в среду. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы лейтенант полиции Владимир Федотов и прапорщик полиции Андриан Матвеев. &quot;Огнем была охвачена квартира на первом этаже. Соседи сообщили патрульным, что внутри находятся маленькие дети в возрасте двух и четырех лет. Металлическая дверь в жилище была заперта, и ее никто не открывал. Местные жители молотком разбили окно на кухне и услышали внутри детские крики&quot;, — говорится в сообщении.Как уточняется, лейтенант Федотов попытался забраться внутрь, но в квартире раздался хлопок и его отбросило назад. Со второй попытки полицейский проник в задымленную квартиру, нашел детей, которые прятались в тумбочке под раковиной, и через окно передал их своему напарнику. Пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом, девочка также получила ожог ноги. Сейчас их жизням ничего не угрожает. При разбирательстве было установлено, что мать детей ушла в гости к подруге, заперев их одних. В отношении нее составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240821/spasenie-1967629393.html
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происшествия, новочебоксарск, чувашская республика (чувашия), россия, владимир федотов
Хорошие новости, Происшествия, Новочебоксарск, Чувашская Республика (Чувашия), Россия, Владимир Федотов
В Чувашии полицейские спасли из горящей квартиры двух малолетних детей

В Чувашии полицейские вынесли из горящей квартиры двух маленьких детей

© Ирина Волк/TelegramПолицейские в Новочебоксарске Чувашской Республики вынесли из горящей квартиры двоих маленьких детей
Полицейские в Новочебоксарске Чувашской Республики вынесли из горящей квартиры двоих маленьких детей - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Ирина Волк/Telegram
Полицейские в Новочебоксарске Чувашской Республики вынесли из горящей квартиры двоих маленьких детей
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Полицейские в Новочебоксарске в Чувашской Республике вынесли из горящей квартиры двух маленьких детей, сообщается на сайте МВД.
Информация о пожаре в доме на улице Молодежной поступила поздно вечером в среду. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы лейтенант полиции Владимир Федотов и прапорщик полиции Андриан Матвеев.
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«

"Огнем была охвачена квартира на первом этаже. Соседи сообщили патрульным, что внутри находятся маленькие дети в возрасте двух и четырех лет. Металлическая дверь в жилище была заперта, и ее никто не открывал. Местные жители молотком разбили окно на кухне и услышали внутри детские крики", — говорится в сообщении.

Как уточняется, лейтенант Федотов попытался забраться внутрь, но в квартире раздался хлопок и его отбросило назад. Со второй попытки полицейский проник в задымленную квартиру, нашел детей, которые прятались в тумбочке под раковиной, и через окно передал их своему напарнику.
Пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом, девочка также получила ожог ноги. Сейчас их жизням ничего не угрожает.
При разбирательстве было установлено, что мать детей ушла в гости к подруге, заперев их одних. В отношении нее составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию несовершеннолетних.
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Хорошие новостиПроисшествияНовочебоксарскЧувашская Республика (Чувашия)РоссияВладимир Федотов
 
 
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