https://ria.ru/20240823/chp-1968056638.html
И.о. прокурора Волгоградской области выехала на место ЧП в колонии
И.о. прокурора Волгоградской области выехала на место ЧП в колонии - РИА Новости, 23.08.2024
И.о. прокурора Волгоградской области выехала на место ЧП в колонии
Исполняющая обязанности прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова выехала на место ЧП в колонии, где произошел захват заложников, сообщает прокуратура РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:12
2024-08-23T15:12
2024-08-23T15:19
происшествия
волгоградская область
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в волгоградской колонии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Исполняющая обязанности прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова выехала на место ЧП в колонии, где произошел захват заложников, сообщает прокуратура региона."На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехала и.о. прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова", - говорится в сообщении.Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. По предварительным данным СУСК, один человек погиб. Проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20240823/situatsiya-1968054083.html
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происшествия, волгоградская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в волгоградской колонии
И.о. прокурора Волгоградской области выехала на место ЧП в колонии
И.о. прокурора Волгоградской области выехала на место ЧП в колонии