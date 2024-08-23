https://ria.ru/20240823/chp-1968056638.html

И.о. прокурора Волгоградской области выехала на место ЧП в колонии

И.о. прокурора Волгоградской области выехала на место ЧП в колонии - РИА Новости, 23.08.2024

И.о. прокурора Волгоградской области выехала на место ЧП в колонии

Исполняющая обязанности прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова выехала на место ЧП в колонии, где произошел захват заложников, сообщает прокуратура РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:12

2024-08-23T15:12

2024-08-23T15:19

происшествия

волгоградская область

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

захват заложников в волгоградской колонии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Исполняющая обязанности прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова выехала на место ЧП в колонии, где произошел захват заложников, сообщает прокуратура региона."На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехала и.о. прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова", - говорится в сообщении.Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. По предварительным данным СУСК, один человек погиб. Проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20240823/situatsiya-1968054083.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии