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Легойда поблагодарил Чернышенко за помощь пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
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Религия
 
20:27 23.08.2024 (обновлено: 20:33 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/chernyshenko-1968157336.html
Легойда поблагодарил Чернышенко за помощь пострадавшим в Курской области
Легойда поблагодарил Чернышенко за помощь пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
Легойда поблагодарил Чернышенко за помощь пострадавшим в Курской области
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда поблагодарил вице-премьера Дмитрия... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T20:27
2024-08-23T20:33
религия
курская область
дмитрий чернышенко
владимир легойда
русская православная церковь
россия
общество
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда поблагодарил вице-премьера Дмитрия Чернышенко за взаимодействие со структурами Русской православной церкви (РПЦ) при оказании помощи пострадавшим в Курской области. "Структуры Церкви взаимодействуют с Дмитрием Николаевичем Чернышенко. Он с первых дней просит нас предоставлять информацию, справки, о том, что делается и что нужно. Я бы хотел коллегу поблагодарить за неравнодушие и понимание "большой беды маленького человека". В аппарат Чернышенко мы передавали ряд таких просьб, которые можно назвать маленькими, но от них никто не отмахнулся", - сказал Легойда на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященной помощи жителям Курской области. Синодальный отдел по благотворительности и Курская епархия по благословению патриарха Кирилла организовывают поддержку пострадавшим от обстрелов в Курской области. Церковь направляет в Курск партии гуманитарной помощи. Развернуты церковные пункты временного размещения, в Курске открылись центр комплексной социальной помощи, а также пункт гуманитарной помощи при молодежном отделе Курской епархии. Патриарх Кирилл 17 августа благословил общецерковный сбор средств для помощи пострадавшим в Курской области.
https://ria.ru/20240823/volontery-1968071984.html
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курская область, дмитрий чернышенко, владимир легойда, русская православная церковь, россия, общество
Религия, Курская область, Дмитрий Чернышенко, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Россия, Общество
Легойда поблагодарил Чернышенко за помощь пострадавшим в Курской области

В РПЦ признательны вице-премьеру Чернышенко за помощь пострадавшим в Курске

© РИА Новости / Григорий СысоевВице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда поблагодарил вице-премьера Дмитрия Чернышенко за взаимодействие со структурами Русской православной церкви (РПЦ) при оказании помощи пострадавшим в Курской области.
"Структуры Церкви взаимодействуют с Дмитрием Николаевичем Чернышенко. Он с первых дней просит нас предоставлять информацию, справки, о том, что делается и что нужно. Я бы хотел коллегу поблагодарить за неравнодушие и понимание "большой беды маленького человека". В аппарат Чернышенко мы передавали ряд таких просьб, которые можно назвать маленькими, но от них никто не отмахнулся", - сказал Легойда на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященной помощи жителям Курской области.
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Синодальный отдел по благотворительности и Курская епархия по благословению патриарха Кирилла организовывают поддержку пострадавшим от обстрелов в Курской области. Церковь направляет в Курск партии гуманитарной помощи. Развернуты церковные пункты временного размещения, в Курске открылись центр комплексной социальной помощи, а также пункт гуманитарной помощи при молодежном отделе Курской епархии. Патриарх Кирилл 17 августа благословил общецерковный сбор средств для помощи пострадавшим в Курской области.
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РелигияКурская областьДмитрий ЧернышенкоВладимир ЛегойдаРусская православная церковьРоссияОбщество
 
 
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