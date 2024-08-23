https://ria.ru/20240823/chaevye-1967936541.html

Опрос показал, сколько россиян не оставляют чаевые

Опрос показал, сколько россиян не оставляют чаевые - РИА Новости, 23.08.2024

Опрос показал, сколько россиян не оставляют чаевые

Каждый пятый россиянин не оставит чаевые, если у него их попросят напрямую, а каждый четвертый не оставляет на чай, не желая создавать прецедент, говорится в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T06:37

2024-08-23T06:37

2024-08-23T06:38

общество

сдэк

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Каждый пятый россиянин не оставит чаевые, если у него их попросят напрямую, а каждый четвертый не оставляет на чай, не желая создавать прецедент, говорится в исследовании сервиса доставки СДЭК, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Среди причин, которые могут помешать клиенту оставить чаевые, 40% респондентов указали желание поблагодарить конкретного человека, а не компанию. 23% опрошенных в целом не хотят создавать прецедент, когда работникам обязательно нужно оставлять чаевые. Еще 20% откажутся дать на чай, если, к примеру, курьер или официант попросит о них напрямую", - сказано в исследовании. Компания в конце июля – августе опросила более 1200 жителей городов-миллионников в возрасте от 18 до 55 лет. Выяснилось, что чаще всего россияне оставляют на чай официантам и барменам, водителям такси, мастерам маникюра и стилистам, а также грузчикам и носильщикам. Более 40% участников исследования считают, что самый удобный способ оставить на чай работникам сферы услуг и логистики - это специальная кнопка на сайте, в приложении или в личном кабинете. Для каждого шестого (17%) больше всего удобен перевод по QR-коду, 15% предпочитают оставлять дополнительное поощрение наличными, а 9% - переводить на банковскую карту по номеру телефона сотрудника. "В варианте "Другое" опрошенные отмечали, что не считают нужным оставлять работникам компаний на чай - 5%", - отмечается в исследовании. СДЭК напоминает, что в 2023 году запустил сервис "Чаевые", позволяющий клиентам поощрить курьеров или работников ПВЗ компании. "С момента запуска сервиса пользователи оставили более 10 миллионов рублей в качестве дополнительного материального вознаграждения. В среднем клиент оставляет около 200 рублей. За месяц некоторые сотрудники могут дополнительно получить несколько тысяч рублей в качестве благодарности за свою работу", – рассказали в компании.

https://ria.ru/20240201/chaevye-1924634783.html

https://ria.ru/20240213/svidaniya-1926992199.html

https://ria.ru/20240807/druzhba-1964489162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сдэк, россия