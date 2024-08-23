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В Германии предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 23.08.2024
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08:50 23.08.2024 (обновлено: 09:18 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/bundestag-1967945554.html
В Германии предложили радикальный план по Украине
В Германии предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 23.08.2024
В Германии предложили радикальный план по Украине
Германия должна прекратить спонсировать Украину и продвигать мирные переговоры, такое мнение выразила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T08:50
2024-08-23T09:18
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европа
севим дагделен
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политика
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Германия должна прекратить спонсировать Украину и продвигать мирные переговоры, такое мнение выразила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в социальной сети X.&quot;Необходимо наконец-то прекратить дарить Украине миллиарды. &lt;…&gt; Вместо того чтобы тратить все больше и больше денег и отправлять оружие ради бессмысленного конфликта, федеральное правительство должно наконец-то начать поддерживать завершение конфликта дипломатическим путем&quot;, — призвала Дагделен.Депутат также раскритиковала тех, кто продолжает поддерживать киевский режим, который, как она подчеркнула, запрещает оппозицию и дискриминирует меньшинства.На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого Министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.
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в мире, германия, украина, европа, севим дагделен, олаф шольц, политика
В мире, Германия, Украина, Европа, Севим Дагделен, Олаф Шольц, Политика
В Германии предложили радикальный план по Украине

Депутат бундестага Дагделен: Германия должна прекратить помогать Украине

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Германия должна прекратить спонсировать Украину и продвигать мирные переговоры, такое мнение выразила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в социальной сети X.
«

"Необходимо наконец-то прекратить дарить Украине миллиарды. <…> Вместо того чтобы тратить все больше и больше денег и отправлять оружие ради бессмысленного конфликта, федеральное правительство должно наконец-то начать поддерживать завершение конфликта дипломатическим путем", — призвала Дагделен.

Депутат также раскритиковала тех, кто продолжает поддерживать киевский режим, который, как она подчеркнула, запрещает оппозицию и дискриминирует меньшинства.
На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого Министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.
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