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В бухте Севастополя приостановили движение пассажирского транспорта
В бухте Севастополя приостановили движение пассажирского транспорта - РИА Новости, 23.08.2024
В бухте Севастополя приостановили движение пассажирского транспорта
Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:26
2024-08-23T13:26
2024-08-23T13:31
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города."Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.Причины не называются.
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севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
В бухте Севастополя приостановили движение пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастопольской бухте