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Британский генерал предупредил об угрозе войны через пять лет - РИА Новости, 23.08.2024
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00:44 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/britaniya-1967919938.html
Британский генерал предупредил об угрозе войны через пять лет
Британский генерал предупредил об угрозе войны через пять лет - РИА Новости, 23.08.2024
Британский генерал предупредил об угрозе войны через пять лет
Бывший начальник генерального штаба британских вооруженных сил Патрик Сандерс утверждает, что если Великобритания не восстановит свои запасы летального оружия,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T00:44
2024-08-23T00:44
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бывший начальник генерального штаба британских вооруженных сил Патрик Сандерс утверждает, что если Великобритания не восстановит свои запасы летального оружия, исчерпанные из-за помощи Украине, то через пять лет окажется перед угрозой войны, пишет газета Telegraph. По словам военачальника, окончание конфликта на Украине, модернизация и усиление экономики России в свете СВО и заявления Китая о том, что его армия должна быть готова ко вторжению на Тайвань к 2027 году, создадут точку острой опасности примерно в 2028 году. "Лучший способ избежать этого - обеспечить нашу готовность к борьбе, способность сдерживать и предотвращать эти конфликты в этом десятилетии", - цитирует газета слова генерала, прозвучавшие в подкасте Money Maze. Экс-начальник генштаба считает, что Британии потребуется пять-десять лет, чтобы вернуть способность к проведению масштабных операций и быстрому наращиванию личного состава армии в условиях возвращения в "эпоху конфликта великих держав". "Первоначальные инвестиции должны быть направлены на то, что сделает нас способными сдерживать Россию в течение этого десятилетия", - добавил он. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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в мире, россия, украина, великобритания, нато
В мире, Россия, Украина, Великобритания, НАТО
Британский генерал предупредил об угрозе войны через пять лет

Британский генерал призывал восполнить запасы оружия, чтобы избежать войны

© Фото : British ArmyВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : British Army
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бывший начальник генерального штаба британских вооруженных сил Патрик Сандерс утверждает, что если Великобритания не восстановит свои запасы летального оружия, исчерпанные из-за помощи Украине, то через пять лет окажется перед угрозой войны, пишет газета Telegraph.
По словам военачальника, окончание конфликта на Украине, модернизация и усиление экономики России в свете СВО и заявления Китая о том, что его армия должна быть готова ко вторжению на Тайвань к 2027 году, создадут точку острой опасности примерно в 2028 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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"Лучший способ избежать этого - обеспечить нашу готовность к борьбе, способность сдерживать и предотвращать эти конфликты в этом десятилетии", - цитирует газета слова генерала, прозвучавшие в подкасте Money Maze.
Экс-начальник генштаба считает, что Британии потребуется пять-десять лет, чтобы вернуть способность к проведению масштабных операций и быстрому наращиванию личного состава армии в условиях возвращения в "эпоху конфликта великих держав". "Первоначальные инвестиции должны быть направлены на то, что сделает нас способными сдерживать Россию в течение этого десятилетия", - добавил он.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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