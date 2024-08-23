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Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:30 23.08.2024 (обновлено: 23:34 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/bpla-1968178377.html
Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА
Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 23.08.2024
Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА
Беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T23:30
2024-08-23T23:34
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор также добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240823/vsu-1968174802.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА

Власти: Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК
Боевая работа расчетов ЗРК - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор также добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Вчера, 23:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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