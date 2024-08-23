https://ria.ru/20240823/bpla-1968178377.html

Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА

Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 23.08.2024

Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА

Беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T23:30

2024-08-23T23:30

2024-08-23T23:34

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор также добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240823/vsu-1968174802.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины