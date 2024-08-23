https://ria.ru/20240823/borrel-1968056897.html

Боррель признал ЕС частью конфликта на Украине

Боррель признал ЕС частью конфликта на Украине - РИА Новости, 23.08.2024

Боррель признал ЕС частью конфликта на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые публично признал, что Евросоюз является "частью конфликта" на Украине. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:12

2024-08-23T15:12

2024-08-23T15:32

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украина

евросоюз

жозеп боррель

курская область

россия

мария захарова

вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые публично признал, что Евросоюз является "частью конфликта" на Украине."То, что происходит на Украине, определит геополитическое будущее Европы. Мы должны думать об Украине, становясь участниками игры. Мы — часть этой игры. Мы не являемся стороной в войне, но мы — часть конфликта, и то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность", — сказал он на международной конференции в Испании, которую транслировали в соцсети X.В среду на фоне нападения ВСУ на Курскую область Боррель заявил, что снятие запрета на удары Киева западным оружием по российской территории якобы может "способствовать миротворческим усилиям". Он также обещал обсудить на следующей неделе с главами МИД и минобороны стран Евросоюза дальнейшее наращивание поддержки Украины.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что нападение ВСУ на Курскую область происходит при всеобъемлющей поддержке Запада, санкционировавшего эти действия.Неформальные встречи глав МИД и минобороны стран ЕС пройдут 29-30 августа.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

https://ria.ru/20240808/evrosoyuz-1964769204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель, курская область, россия, мария захарова, вооруженные силы украины