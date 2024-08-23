Боррель обеспокоен сокращением помощи Украине со стороны Германии
Боррель обеспокоен возможным сокращением военной помощи Украине от Германии
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен возможным сокращением военной помощи Украине от Германии, которая, по его словам, является безусловным лидером в Европе по этому показателю.
«
"Германия по абсолютным показателям намного больше других поддерживает Украину, гораздо больше, чем Франция… Поэтому вызывает сильное беспокойство объявление о том, что Германия сократит военную поддержку в ближайшие годы", - сказал Боррель на международной конференции в Испании, которую транслировали в сети X.
На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Терпят крах". В США забили тревогу из-за роковой ошибку ВСУ
22 августа, 22:24