https://ria.ru/20240823/borrel-1968045761.html

Боррель обеспокоен сокращением помощи Украине со стороны Германии

Боррель обеспокоен сокращением помощи Украине со стороны Германии - РИА Новости, 23.08.2024

Боррель обеспокоен сокращением помощи Украине со стороны Германии

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен возможным сокращением военной помощи Украине от Германии, которая, по его словам, является... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:43

2024-08-23T14:43

2024-08-23T14:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

россия

жозеп боррель

олаф шольц

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен возможным сокращением военной помощи Украине от Германии, которая, по его словам, является безусловным лидером в Европе по этому показателю. "Германия по абсолютным показателям намного больше других поддерживает Украину, гораздо больше, чем Франция… Поэтому вызывает сильное беспокойство объявление о том, что Германия сократит военную поддержку в ближайшие годы", - сказал Боррель на международной конференции в Испании, которую транслировали в сети X. На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ Олафа Шольца. Также сообщалось, что Украина может не получить 3,87 миллиарда евро военной помощи от Германии из-за вызвавшего внутри правящей коалиции споры решения Берлина ограничить финансовую поддержку Киева, Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240823/bundestag-1967945554.html

https://ria.ru/20240822/vsu-1967909905.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, россия, жозеп боррель, олаф шольц, сергей лавров, нато