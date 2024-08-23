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Боррель обеспокоен сокращением помощи Украине со стороны Германии - РИА Новости, 23.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/borrel-1968045761.html
Боррель обеспокоен сокращением помощи Украине со стороны Германии
Боррель обеспокоен сокращением помощи Украине со стороны Германии - РИА Новости, 23.08.2024
Боррель обеспокоен сокращением помощи Украине со стороны Германии
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен возможным сокращением военной помощи Украине от Германии, которая, по его словам, является... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:43
2024-08-23T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
жозеп боррель
олаф шольц
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен возможным сокращением военной помощи Украине от Германии, которая, по его словам, является безусловным лидером в Европе по этому показателю. "Германия по абсолютным показателям намного больше других поддерживает Украину, гораздо больше, чем Франция… Поэтому вызывает сильное беспокойство объявление о том, что Германия сократит военную поддержку в ближайшие годы", - сказал Боррель на международной конференции в Испании, которую транслировали в сети X. На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ Олафа Шольца. Также сообщалось, что Украина может не получить 3,87 миллиарда евро военной помощи от Германии из-за вызвавшего внутри правящей коалиции споры решения Берлина ограничить финансовую поддержку Киева, Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240823/bundestag-1967945554.html
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в мире, украина, германия, россия, жозеп боррель, олаф шольц, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Жозеп Боррель, Олаф Шольц, Сергей Лавров, НАТО
Боррель обеспокоен сокращением помощи Украине со стороны Германии

Боррель обеспокоен возможным сокращением военной помощи Украине от Германии

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен возможным сокращением военной помощи Украине от Германии, которая, по его словам, является безусловным лидером в Европе по этому показателю.
«
"Германия по абсолютным показателям намного больше других поддерживает Украину, гораздо больше, чем Франция… Поэтому вызывает сильное беспокойство объявление о том, что Германия сократит военную поддержку в ближайшие годы", - сказал Боррель на международной конференции в Испании, которую транслировали в сети X.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Германии предложили радикальный план по Украине
Вчера, 08:50
На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Также сообщалось, что Украина может не получить 3,87 миллиарда евро военной помощи от Германии из-за вызвавшего внутри правящей коалиции споры решения Берлина ограничить финансовую поддержку Киева,
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияЖозеп БоррельОлаф ШольцСергей ЛавровНАТО
 
 
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