В Курской области уничтожили две авиационные бомбы
В Курской области уничтожили две авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250
© МЧС России/TelegramВ Курской области пиротехники МЧС России уничтожили две авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-250
В Курской области пиротехники МЧС России уничтожили две авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-250
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пиротехники МЧС РФ уничтожили две авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250 в одном из районов Курской области, сообщила пресс-служба ведомства.
"На территории одного из районов области пиротехниками МЧС были обезврежены и уничтожены две авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250", - говорится в сообщении.
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Кроме того, были обезврежены еще 20 взрывоопасных предметов. С начала работ пиротехники МЧС в Курской области ликвидировали 145 взрывоопасных предметов, отметили в пресс-службе.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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