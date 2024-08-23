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В Курской области уничтожили две авиационные бомбы - РИА Новости, 23.08.2024
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15:08 23.08.2024 (обновлено: 15:42 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/bomby-1968055780.html
В Курской области уничтожили две авиационные бомбы
В Курской области уничтожили две авиационные бомбы - РИА Новости, 23.08.2024
В Курской области уничтожили две авиационные бомбы
Пиротехники МЧС РФ уничтожили две авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250 в одном из районов Курской области, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:08
2024-08-23T15:42
специальная военная операция на украине
россия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пиротехники МЧС РФ уничтожили две авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250 в одном из районов Курской области, сообщила пресс-служба ведомства. "На территории одного из районов области пиротехниками МЧС были обезврежены и уничтожены две авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250", - говорится в сообщении. Кроме того, были обезврежены еще 20 взрывоопасных предметов. С начала работ пиротехники МЧС в Курской области ликвидировали 145 взрывоопасных предметов, отметили в пресс-службе. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240816/raketa-1966609249.html
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россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Курской области уничтожили две авиационные бомбы

В Курской области уничтожили две авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250

© МЧС России/TelegramВ Курской области пиротехники МЧС России уничтожили две авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-250
В Курской области пиротехники МЧС России уничтожили две авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-250 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© МЧС России/Telegram
В Курской области пиротехники МЧС России уничтожили две авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-250
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пиротехники МЧС РФ уничтожили две авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250 в одном из районов Курской области, сообщила пресс-служба ведомства.
"На территории одного из районов области пиротехниками МЧС были обезврежены и уничтожены две авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250", - говорится в сообщении.
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Кроме того, были обезврежены еще 20 взрывоопасных предметов. С начала работ пиротехники МЧС в Курской области ликвидировали 145 взрывоопасных предметов, отметили в пресс-службе.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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