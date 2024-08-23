https://ria.ru/20240823/bolezni-1968105745.html
В секторе Газа распространяются гепатит и менингит
В секторе Газа распространяются гепатит и менингит - РИА Новости, 23.08.2024
В секторе Газа распространяются гепатит и менингит
Широкое распространение различных болезней наблюдается в секторе Газа, планируется вакцинация детей, заявил РИА Новости представитель Ближневосточного агентства РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T17:21
2024-08-23T17:21
2024-08-23T17:21
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КАИР, 23 авг - РИА Новости. Широкое распространение различных болезней наблюдается в секторе Газа, планируется вакцинация детей, заявил РИА Новости представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Аднан Абу Хасна. "Наблюдается большое распространение гепатита - 1000 случаев в неделю. Помимо этого, есть десятки тысяч случаев заболевания кишечника и грудной клетки, а также менингита", - сказал Абу Хасна. По его словам, БАПОР готово в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) реализовать план по вакцинации 650 тысяч детей в различных районах сектора Газа. "У БАПОР есть человеческие и медицинские возможности для проведения вакцинации, которую планируется начать в секторе в скором времени", - добавил он. В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод. На прошлой неделе палестинский минздрав заявил, что первый случай полиомиелита выявлен в секторе Газа, заболел десятимесячный ребенок. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) ранее потребовали семидневного перемирия в Газе в конце августа и в сентябре, чтобы начать кампанию вакцинации против полиомиелита.
https://ria.ru/20240730/poliomielit-1962938574.html
https://ria.ru/20231201/gaza-1913155530.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, воз, оон, юнисеф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В секторе Газа распространяются гепатит и менингит
БАПОР: в секторе Газа распространяются болезни, планируется вакцинация детей
КАИР, 23 авг - РИА Новости. Широкое распространение различных болезней наблюдается в секторе Газа, планируется вакцинация детей, заявил РИА Новости представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Аднан Абу Хасна.
"Наблюдается большое распространение гепатита - 1000 случаев в неделю. Помимо этого, есть десятки тысяч случаев заболевания кишечника и грудной клетки, а также менингита", - сказал Абу Хасна.
По его словам, БАПОР готово в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) реализовать план по вакцинации 650 тысяч детей в различных районах сектора Газа.
"У БАПОР есть человеческие и медицинские возможности для проведения вакцинации, которую планируется начать в секторе в скором времени", - добавил он.
В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод.
На прошлой неделе палестинский минздрав заявил, что первый случай полиомиелита выявлен в секторе Газа, заболел десятимесячный ребенок.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) и детский фонд ООН
(ЮНИСЕФ
) ранее потребовали семидневного перемирия в Газе в конце августа и в сентябре, чтобы начать кампанию вакцинации против полиомиелита.