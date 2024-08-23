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Минцифры проверяет готовность операторов связи к регистрации биометрии - РИА Новости, 23.08.2024
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14:50 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/biometriya-1968048048.html
Минцифры проверяет готовность операторов связи к регистрации биометрии
Минцифры проверяет готовность операторов связи к регистрации биометрии - РИА Новости, 23.08.2024
Минцифры проверяет готовность операторов связи к регистрации биометрии
Минцифры РФ проверяет, смогут ли операторы связи в России выполнять требования безопасности при регистрации биометрических данных абонентов, заявил журналистам... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:50
2024-08-23T14:50
технологии
россия
максут шадаев
александр торбахов
вымпелком
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минцифры РФ проверяет, смогут ли операторы связи в России выполнять требования безопасности при регистрации биометрических данных абонентов, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев. Ранее, в конце июля, гендиректор "Вымпелкома" Александр Торбахов попросил правительство дать "большой четверке" мобильных операторов право собирать биометрию и осуществлять регистрацию биометрических данных. Он считает, что если операторы связи будут соблюдать соответствующие требования по сбору биометрии, то они могут так же, как и банки, осуществлять сбор информации. Шадаев сообщал, что, по мнению Минцифры, "большая четверка" операторов связи должна получить такое право. Он заявлял, что министерство продолжит последовательно отстаивать право операторов регистрировать абонентов в Единой биометрической системе (ЕБС) и будет искать с Федеральной службой безопасности механизм. "С учетом того, что требования по безопасности для регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС) очень высокие, в настоящее время мы проводим оценку возможности операторами связи такие требования в принципе выполнить", - сказал Шадаев в пятницу. Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам самостоятельно контролировать использование своих данных. Так, в личном кабинете на портале Госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить данные. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра Единой биометрической системы.
https://ria.ru/20240729/operatory-1962723741.html
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технологии, россия, максут шадаев, александр торбахов, вымпелком
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Александр Торбахов, ВымпелКом
Минцифры проверяет готовность операторов связи к регистрации биометрии

Минцифры проверяет, смогут ли операторы связи выполнять требования по биометрии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минцифры РФ проверяет, смогут ли операторы связи в России выполнять требования безопасности при регистрации биометрических данных абонентов, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев.
Ранее, в конце июля, гендиректор "Вымпелкома" Александр Торбахов попросил правительство дать "большой четверке" мобильных операторов право собирать биометрию и осуществлять регистрацию биометрических данных. Он считает, что если операторы связи будут соблюдать соответствующие требования по сбору биометрии, то они могут так же, как и банки, осуществлять сбор информации.
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Шадаев сообщал, что, по мнению Минцифры, "большая четверка" операторов связи должна получить такое право. Он заявлял, что министерство продолжит последовательно отстаивать право операторов регистрировать абонентов в Единой биометрической системе (ЕБС) и будет искать с Федеральной службой безопасности механизм.
«
"С учетом того, что требования по безопасности для регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС) очень высокие, в настоящее время мы проводим оценку возможности операторами связи такие требования в принципе выполнить", - сказал Шадаев в пятницу.
Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам самостоятельно контролировать использование своих данных. Так, в личном кабинете на портале Госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить данные. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра Единой биометрической системы.
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ТехнологииРоссияМаксут ШадаевАлександр ТорбаховВымпелКом
 
 
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