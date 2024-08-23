https://ria.ru/20240823/bilayn-1967828957.html

Билайн запустил переводы с баланса номера почти для всего СНГ

Билайн запустил переводы с баланса номера почти для всего СНГ - РИА Новости, 23.08.2024

Билайн запустил переводы с баланса номера почти для всего СНГ

Билайн расширил список стран, доступных для переводов с баланса номера, теперь он включает Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Приднестровье (Молдова),... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:00

2024-08-23T10:00

2024-08-23T10:00

россия

билайн

денежные переводы

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Билайн расширил список стран, доступных для переводов с баланса номера, теперь он включает Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Приднестровье (Молдова), Таджикистан, Узбекистан и Турцию, сообщает пресс-служба мобильного оператора. В мобильном приложении билайн (12+) можно быстро и легко совершать денежные переводы онлайн с баланса телефона — это полноценный и безопасный платежный инструмент, с помощью которого можно совершать огромное количество операций. Оператор обновил сервис "Плати с билайн", и теперь отправлять деньги с телефона стало еще удобнее и выгоднее — для большинства стран не нужно платить комиссию (Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Приднестровье (Молдова)).Перевести за один раз можно 15 тысяч рублей, а в месяц — до 150 тысяч рублей. Навигация и интерфейс приложения билайн делают процесс доступным и понятным даже для начинающего пользователя.Осуществить перевод можно как в приложении билайн, так и на сайте оператора. Необходимо выбрать страну, указать счет получателя и сумму перевода. Главное для списания, чтобы необходимая сумма лежала на мобильном балансе. Итоговая стоимость отобразится при заполнении всей информации для осуществления перевода.Сервис оплаты предоставляется при поддержке АО "Национальная Сервисная Компания". Функцию оператора электронных денежных средств осуществляет один из следующих банков: АО "АЛЬФА-БАНК", АО "Народный доверительный банк", ООО НКО "МОБИ.Деньги", ООО РНКО "Единая касса".Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLtX7pmBdS

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, денежные переводы