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Участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли первый приговор - РИА Новости, 23.08.2024
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12:39 23.08.2024 (обновлено: 14:45 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/besporyadki-1968004185.html
Участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли первый приговор
Участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли первый приговор - РИА Новости, 23.08.2024
Участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли первый приговор
Армавирский городской суд назначил до девяти лет колонии пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, действовавшим на почве ненависти и... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:39
2024-08-23T14:45
происшествия
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
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КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. Армавирский городской суд назначил до девяти лет колонии пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, действовавшим на почве ненависти и вражды к гражданам Израиля, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram."Суд назначил наказания в виде лишения свободы на сроки: Атаеву — шесть лет и четыре месяца; Ибрагимову — шесть лет и четыре месяца; Омарасхабову — шесть лет и шесть месяцев; Рамазанову — шесть лет и четыре месяца; Раджабову — по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний — девять лет", — указали в инстанции.Уточняется, что подсудимые, "действуя в составе толпы по призыву организаторов, руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды, принимали участие в массовых беспорядках" после прибытия в аэропорт самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля."Подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. Действия подсудимых и других лиц (более 1500, 136 из которых установлены) привели к полной блокировке работы аэропорта", — отметили в пресс-службе.Все пятеро вины не признали. После вступления приговора в силу наказание им предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима.Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, их действия привели к полной блокировке работы авиагавани, задержке и отмене регулярных рейсов. Против 29 представителей власти совершили противоправные действия, 23 из них причинили телесные повреждения, сообщала Генпрокуратура.Это первый приговор по событиям в аэропорту Махачкалы. Еще десять участников беспорядков будут судить в Ставропольском крае.
https://ria.ru/20240724/mahachkala-1961662379.html
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происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли первый приговор

Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки до девяти лет

© Объединенная пресс-служба судов Краснодара/TelegramЗаседание Армавирского городского суда по делу о массовых беспорядках в международном аэропорту Махачкала
Заседание Армавирского городского суда по делу о массовых беспорядках в международном аэропорту Махачкала - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Объединенная пресс-служба судов Краснодара/Telegram
Заседание Армавирского городского суда по делу о массовых беспорядках в международном аэропорту Махачкала
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КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. Армавирский городской суд назначил до девяти лет колонии пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, действовавшим на почве ненависти и вражды к гражданам Израиля, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.
"Суд назначил наказания в виде лишения свободы на сроки: Атаеву — шесть лет и четыре месяца; Ибрагимову — шесть лет и четыре месяца; Омарасхабову — шесть лет и шесть месяцев; Рамазанову — шесть лет и четыре месяца; Раджабову — по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний — девять лет", — указали в инстанции.
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Судебный процесс над пятью жителями Дагестана начался в июне в Краснодарском крае. Как сообщал Армавирский горсуд, Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадаана Раджабова и Салика Рамазанова обвиняли в участии в массовых беспорядках, Раджабова также в применении насилия против представителя власти.

Уточняется, что подсудимые, "действуя в составе толпы по призыву организаторов, руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды, принимали участие в массовых беспорядках" после прибытия в аэропорт самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля.
"Подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. Действия подсудимых и других лиц (более 1500, 136 из которых установлены) привели к полной блокировке работы аэропорта", — отметили в пресс-службе.
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Все пятеро вины не признали. После вступления приговора в силу наказание им предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима.
Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, их действия привели к полной блокировке работы авиагавани, задержке и отмене регулярных рейсов. Против 29 представителей власти совершили противоправные действия, 23 из них причинили телесные повреждения, сообщала Генпрокуратура.
Это первый приговор по событиям в аэропорту Махачкалы. Еще десять участников беспорядков будут судить в Ставропольском крае.
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