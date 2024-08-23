Участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли первый приговор
Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки до девяти лет
© Объединенная пресс-служба судов Краснодара/TelegramЗаседание Армавирского городского суда по делу о массовых беспорядках в международном аэропорту Махачкала
Заседание Армавирского городского суда по делу о массовых беспорядках в международном аэропорту Махачкала
КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. Армавирский городской суд назначил до девяти лет колонии пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, действовавшим на почве ненависти и вражды к гражданам Израиля, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.
"Суд назначил наказания в виде лишения свободы на сроки: Атаеву — шесть лет и четыре месяца; Ибрагимову — шесть лет и четыре месяца; Омарасхабову — шесть лет и шесть месяцев; Рамазанову — шесть лет и четыре месяца; Раджабову — по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний — девять лет", — указали в инстанции.
Судебный процесс над пятью жителями Дагестана начался в июне в Краснодарском крае. Как сообщал Армавирский горсуд, Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадаана Раджабова и Салика Рамазанова обвиняли в участии в массовых беспорядках, Раджабова также в применении насилия против представителя власти.
Уточняется, что подсудимые, "действуя в составе толпы по призыву организаторов, руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды, принимали участие в массовых беспорядках" после прибытия в аэропорт самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля.
"Подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. Действия подсудимых и других лиц (более 1500, 136 из которых установлены) привели к полной блокировке работы аэропорта", — отметили в пресс-службе.
Все пятеро вины не признали. После вступления приговора в силу наказание им предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима.
Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, их действия привели к полной блокировке работы авиагавани, задержке и отмене регулярных рейсов. Против 29 представителей власти совершили противоправные действия, 23 из них причинили телесные повреждения, сообщала Генпрокуратура.
Это первый приговор по событиям в аэропорту Махачкалы. Еще десять участников беспорядков будут судить в Ставропольском крае.