https://ria.ru/20240823/besporyadki-1968004185.html

Участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли первый приговор

Участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли первый приговор - РИА Новости, 23.08.2024

Участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли первый приговор

Армавирский городской суд назначил до девяти лет колонии пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, действовавшим на почве ненависти и... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:39

2024-08-23T12:39

2024-08-23T14:45

происшествия

махачкала

беспорядки в аэропорту махачкалы

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КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. Армавирский городской суд назначил до девяти лет колонии пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, действовавшим на почве ненависти и вражды к гражданам Израиля, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram."Суд назначил наказания в виде лишения свободы на сроки: Атаеву — шесть лет и четыре месяца; Ибрагимову — шесть лет и четыре месяца; Омарасхабову — шесть лет и шесть месяцев; Рамазанову — шесть лет и четыре месяца; Раджабову — по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний — девять лет", — указали в инстанции.Уточняется, что подсудимые, "действуя в составе толпы по призыву организаторов, руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды, принимали участие в массовых беспорядках" после прибытия в аэропорт самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля."Подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. Действия подсудимых и других лиц (более 1500, 136 из которых установлены) привели к полной блокировке работы аэропорта", — отметили в пресс-службе.Все пятеро вины не признали. После вступления приговора в силу наказание им предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима.Вечером 29 октября 2023 года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, их действия привели к полной блокировке работы авиагавани, задержке и отмене регулярных рейсов. Против 29 представителей власти совершили противоправные действия, 23 из них причинили телесные повреждения, сообщала Генпрокуратура.Это первый приговор по событиям в аэропорту Махачкалы. Еще десять участников беспорядков будут судить в Ставропольском крае.

https://ria.ru/20240724/mahachkala-1961662379.html

https://ria.ru/20240823/moskva-1967958346.html

https://ria.ru/20240823/mirgorod-1967994321.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы