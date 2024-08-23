https://ria.ru/20240823/bespilotniki-1968081054.html

Над Курской и Белгородской областью сбили два украинских дрона

Над Курской и Белгородской областью сбили два украинских дрона - РИА Новости, 23.08.2024

Над Курской и Белгородской областью сбили два украинских дрона

Дежурные средства российской ПВО уничтожили по два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:15

2024-08-23T16:15

2024-08-23T16:17

специальная военная операция на украине

белгородская область

курская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

пво

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили по два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей, сообщили в Минобороны России."23 августа в период с 13.00 до 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области и два над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), пво