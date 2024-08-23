https://ria.ru/20240823/bespilotnik-1967989988.html

В Белгородской области сбили два беспилотника

В Белгородской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 23.08.2024

В Белгородской области сбили два беспилотника

Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:53

2024-08-23T11:53

2024-08-23T11:53

белгородская область

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "23 августа т.г. в период с 10.00 по 11.00 мск при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО один БПЛА перехвачен и один уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240823/sudzha-1967928903.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, происшествия